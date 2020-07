Von: Redaktion DER FARANG | 09.07.20

BANGKOK: Das Finanzministerium plant ein neues Konjunkturpaket zur Förderung von Inlandsreisen an Wochentagen. Dadurch soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte zulegen.

Das Amt für Finanzpolitik (FPO) will über mehrere Maßnahmen die Menschen dazu bewegen, mehr an Wochentagen zu reisen. „Wir denken darüber nach, wie wir die Menschen dazu bringen können, sowohl am Wochenende als auch an Wochentagen zu verreisen", sagte Generaldirektor Lavaron Sangsnit. Im vergangenen Monat verabschiedete das Kabinett zwei Konjunkturpakete über 22,4 Milliarden Baht zur Ankurbelung des Inlandstourismus.

Zu der Politik des stellvertretenden Ministerpräsidenten Somkid Jatusripitak, die Ausgaben einkommensstarker Personen anzukurbeln, sagte Lavaron, das FPO werde das gesamtwirtschaftliche Bild nach der Lockerung der Beschränkungen prüfen, bevor es eine Entscheidung treffe, da der Konsum nach der Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit wieder anziehen werde.