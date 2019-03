Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.19

BANGKOK: Nach dem neuen World Happiness Report sind Thais aktuell weniger glücklich als im Vorjahr. Thailand rangiert auf Platz 52 von 156 Ländern.



Damit sank das Königreich gegenüber 2018 um sechs Plätze und gegenüber 2017 um 20 Plätze. Das jetzige Ranking ist das niedrigste für Thailand seit seinem ersten Bericht im Jahr 2012, als es auf Platz 18 lag. Der World Happiness Report des UN Sustainable Development Solutions Network beruht auf einer Reihe verschiedener Faktoren, wie wirtschaftlicher Wohlstand, Lebenserwartung, sozialer Unterstützung, Entscheidungsfreiheit im Leben und Ausmaß der Korruption im öffentlichen und privaten Sektor.

Trotz seiner niedrigen Position in diesem Jahr rangiert Thailand in Südostasien als zweitglücklichstes Land hinter Singapur mit Rang 32. Thailand wurde nach Malaysia als das korrupteste Land Südostasiens eingestuft. Finnland führt zum zweiten Mal in Folge die Glücksrangliste an. Dänemark, Norwegen und Island belegten die nächsten Plätze. Südsudan ist das am wenigsten glückliche Land, gefolgt von der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan.