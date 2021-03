Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.21

BANGKOK: Nach einer neuerlichen Umfrage sind Thais die größten Biertrinker in Asien, während die Tschechen die Liste weltweit anführen.

Laut dem World Beer Index, der auf www.expensivity.com veröffentlicht wurde, konsumieren Thais im Durchschnitt 142 Flaschen Bier pro Person und Jahr, gefolgt von Südkoreanern mit 130 Flaschen. Die Tschechen kommen durchschnittlich auf 468 Flaschen Bier pro Person und Jahr, gefolgt von den Spaniern mit 417 Flaschen, während Deutschland mit 411 Flaschen den dritten Platz belegt. Weltweit geben die Deutschen mit 1.908 US-Dollar pro Person am meisten Geld für Bier aus, gefolgt von Polen mit 1.738 US-Dollar, Litauen mit 1.586 US-Dollar sowie Österreich und Großbritannien mit 1.554 US-Dollar. In Asien sind die Top-Fünf-Länder, in denen Bier am teuersten ist, China, Japan, Singapur, Thailand und Malaysia.