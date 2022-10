BANGKOK: Die meisten Menschen in Thailand sind der Meinung, dass die Behandlung von Drogenabhängigen als medizinische Patienten dem Land nicht bei der Bewältigung des Drogenproblems und sozialer Missstände helfen würde. Stattdessen würde diese Politik den Süchtigen nur einen Vorwand liefern, damit sie der Bestrafung umgehen und weiterhin Drogen konsumieren und verkaufen können, so das Ergebnis einer Umfrage.

Diese Meinungen wurden in einer kürzlich vom National Institute of Development Administration (Nida) durchgeführten Umfrage erhoben. An der Umfrage, die vom 10. bis 12. Oktober 2022 durchgeführt wurde, nahmen 1.310 Personen ab 15 Jahren mit unterschiedlichem Hintergrund und Einkommensniveau teil.

Der Umfrage zufolge lehnten 64,04 Prozent der Befragten eine staatlich geförderte Rehabilitation von Drogenabhängigen ab.

Die Regierung kündigte diese Politik an, nachdem ein ehemaliger Polizist, der wegen des Konsums von Methamphetaminen aus dem Polizeidienst entlassen worden war, am 6. Oktober 2022 schlafende Kinder in einer Kindertagesstätte in Nong Bua Lamphu auf brutalste Weise getötet hatte.

Mehr als 36 Menschen, darunter 22 Kleinkinder, wurden von dem Ex-Polizisten erschossen und erstochen, der später seine Frau und sein Kind tötete, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete.

Die Regierung erklärte, die Politik zur Rehabilitation von Drogenabhängigen beruhe auf einer Resolution der Sondersitzung der UN-Generalversammlung zum weltweiten Drogenproblem (UNGASS 2016).

Auf die Frage, ob sie mit dem neuen Kodex, der Drogenabhängige als Patienten betrachtet, einverstanden sind, lautete die Antwort:

Stimme überhaupt nicht zu: 50,15 Prozent

Eher nicht einverstanden: 13,89 Prozent

Voll und ganz zustimmen: 20,31 Prozent

Einigermaßen einverstanden: 15,57 Prozent

Kein Kommentar: 0.08 Prozent

Auf die Frage, mit wie vielen Methamphetamin-Pillen Verdächtige ihrer Meinung nach erwischt werden sollten, damit sie als Süchtige und nicht als Drogenhändler gelten, antworteten die Befragten wie folgt:

1 Pille: 30,76 Prozent

2 bis 3: 16,11 Prozent

4 bis 6: 7,33 Prozent

7 bis 9: 2,75 Prozent

10 bis 12: 3,59 Prozent

13 bis 15: 1,75 Prozent

Kein Kommentar: 37.71 Prozent

Auf die Frage, warum sie glauben, dass Drogen in Thailand zu einem solchen Problem geworden sind, gaben die Befragten, die mehr als eine Wahlmöglichkeit hatten, an:

Laxe Durchsetzung der Gesetze: 48.02 Prozent

Billige Drogen: 47.86 Prozent

Ineffiziente Maßnahmen zur Drogenbekämpfung: 31.83 Prozent

Wegschauende Beamte: 30,92 Prozent

Soziale Bedingungen, die den Missbrauch begünstigen: 26.56 Prozent

Ineffiziente Regierungspolitik: 26,49 Prozent

Ineffiziente Präventivmaßnahmen: 25.42 Prozent

Einstellung der Drogensüchtigen: 21,30 Prozent

Wirtschaftliche Nöte: 20,31 Prozent

Auf die Frage, ob sie persönlich einen Drogenabhängigen kennen, antworteten 56,11 Prozent mit „Nein“, während 43,89 Prozent mit „Ja“ antworteten.