PATTAYA: Das Problem mit arabischen Touristengruppen in der Soi Yensabai in Süd-Pattaya spitzt sich weiter zu.



Am Donnerstag (10. August 2023) entfachte in den frühen Morgenstunden eine wilde Schlägerei zwischen Thailändern und Kuwaitern vor einem arabischen Restaurant. Mehrere Shops wurden in der wüsten Auseinandersetzung beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich laut dem lokalen Nachrichtenportal Pattaya Message am Donnerstag um 00.46 Uhr vor einem arabischen Restaurant in der Soi Yensabai. Laut Augenzeugen sollen zuvor thailändische und kuwaitische Motorradfahrer zusammengestoßen sein.



Als die Ausländer vom Unfallort flohen, nahm eine Gruppe Thailänder die Verfolgung auf, um den Unfall zu klären. Die Thailänder verfolgten die Kuwaiter in das arabische Restaurant in der Soi Yensabai, wo die Situation eskalierte und eine wilde Schlägerei entfachte.

Die thailändische Konfliktpartei soll zwischenzeitlich zugestimmt haben, für die Schäden im Restaurant aufzukommen.