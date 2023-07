Von: Björn Jahner | 01.07.23

BANGKOK: Nach Angaben des Economic and Business Research Center der Siam Commercial Bank (SCB EIC) lagen die durchschnittlichen Ausgaben thailändischer Touristen in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 bei 3.130 Baht pro Person und Reise, was den Druck der Wirtschaft und der Inflation in beide Richtungen widerspiegelt.

Darüber hinaus haben viele Thailänder das Bedürfnis, mehr ins Ausland zu reisen, da sich die Covid-19-Lage wieder normalisiert hat.







Hier sind die fünf Länder, die von thailändischen Touristen in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 am häufigsten besucht wurden:

1. Kambodscha, 580.000 Menschen;

2. Japan, 360.000 Personen;

3. Vietnam, 190.000 Menschen;

4. Singapur, 160.000 Menschen;

5. Südkorea, 150.000 Menschen.