Von: Björn Jahner | 07.05.23

BANGKOK: Bis zu 1 Million Thais wollen in diesem Jahr Japan besuchen, da der sich erholende thailändische Markt für Auslandsreisen 70 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreichen könnte, so Branchenverbände.

Die Zahl der Auslandsreisenden könnte in diesem Jahr 6 bis 7 Millionen erreichen, was 70 Prozent der 11 bis 12 Millionen Thailänder entspricht, die 2019, im Jahr vor der Covid-19-Pandemie, ins Ausland reisten, so die Thai Travel Services Association.

Charoen Wangananont, Präsident der Thai Travel Agents Association (TTAA), sagte, dass bis zu 1 Million Thais dieses Jahr Japan besuchen werden.

Die Wiedereröffnung der Flugrouten zwischen Thailand und Japan und die stärkere Kaufkraft des Baht in Japan im Vergleich zu europäischen Reisezielen sind zwei wichtige Faktoren, die die Zahl der Thais, die Japan besuchen, in die Höhe treiben, so der TTAA-Präsident.

Der dritte Faktor sind die Preise für Pauschalreisen nach Japan, die seit Songkran um 20 Prozent gesunken sind, informierte Khun Chareon und fügte hinzu, dass die Preise für Pauschalreisen von 40.000 bis 50.000 Baht vor Songkran auf 25.000 bis 29.000 Baht gefallen sind.

Nach Angaben der Japan National Tourism Organisation besuchten im ersten Quartal dieses Jahres 244.700 Thais Japan. Dies entspricht 70 Prozent der 347.937 Thais, die Japan im gleichen Quartal 2019 besuchten. Die Zahlen sind steigend.

Im März besuchten 108.000 Thais Japan, was 73 Prozent der 147.443 Besucher im März 2019 entspricht, so die Japan National Tourism Organisation.

Thailand ist die fünftgrößte ausländische Touristenquelle für Japan, nach Südkorea, Taiwan, Hongkong und den Vereinigten Staaten.

Im Jahr 2019 besuchten fast 32 Millionen Touristen Japan, wobei etwas mehr als 1,3 Millionen thailändische Touristen 4,1 Prozent der Gesamtzahl ausmachten.

Thailand ist Japans wichtigster Markt für ausländische Touristen in der ASEAN. Es ist auch das einzige Land der ASEAN, dessen Besucherzahl in Japan 1 Million pro Jahr übersteigt, fügte Khun Chareon hinzu.