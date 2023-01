Von: Björn Jahner | 09.01.23

BANGKOK: Eine Umfrage des National Institute of Development Administration ergab, dass die meisten der 1.310 Befragten davon ausgehen, dass das politische Chaos auch in diesem Jahr anhalten wird, während Stimmenkauf und Wahlbetrug im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen an der Tagesordnung sein werden.

Allerdings gab es auch einige weniger pessimistische Antworten. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass die Pandemie entweder der Vergangenheit angehört oder das Schlimmste überstanden ist.

Das Institut befragte vom 3. bis 6. Januar 2023 landesweit 1.310 Thais telefonisch. Die Befragten waren 18 Jahre alt oder älter. Die Ergebnisse der Umfrage wurden am Sonntag (8. Januar 2023) veröffentlicht.

Auf die Frage, ob die politische Situation in diesem Jahr mit der im letzten Jahr zu vergleichen sei, erwarteten die Befragten, dass sie chaotisch sein würde:

45,27 Prozent gaben an, dass das politische Chaos in diesem Jahr genauso groß sein werde wie im Vorjahr.

36,11 Prozent sagten, das politische Chaos werde sich verschlimmern.

10,07 Prozent sagten, das politische Chaos werde weniger schlimm sein.

7,86 Prozent sagten, dass es dieses Jahr kein politisches Chaos geben wird.

0,69 Prozent machten keine Angabe.

Die Befragten wurden auch gebeten, sich zu den bevorstehenden Wahlen zu äußern. Sie durften mehr als einen Kommentar abgeben. Die meisten gaben an, dass Stimmenkauf an der Tagesordnung sein wird:

62,60 Prozent sagten, es werde Stimmenkauf geben.

36,56 Prozent sagten, dass Politiker an der Macht ihre Autorität im Wahlkampf missbrauchen würden.

33,74 Prozent sagten, es werde Wahlbetrug geben, aber die Übeltäter würden vor Gericht gestellt werden.

29,9 Prozent gaben an, dass die Kandidaten mehr Geld ausgeben würden als von der Wahlkommission gesetzlich erlaubt.

29,39 Prozent sagten, es gäbe nur geringfügige Verstöße gegen die Wahlgesetze.

20,23 Prozent sagten, es werde keinen Stimmenkauf geben.

Auf die Frage, ob sie glauben, dass sich die wirtschaftliche Lage in diesem Jahr verbessern wird, antworteten die Befragten:

37,25 Prozent sagten, die wirtschaftliche Lage werde sich verbessern.

34,51 Prozent sagten, die wirtschaftliche Lage werde sich nicht ändern.

28,09 Prozent sagten, die wirtschaftliche Lage werde sich verschlechtern.

0,15 Prozent machten keine Angaben.

Auf die Frage, wie sie die Situation in Covid-19 in diesem Jahr einschätzen, antworteten die Befragten: