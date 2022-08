BANGKOK: Ab dem 20. August 2022 können thailändische Staatsangehörige im Central Plaza Westgate und im MBK Center wieder Reisepässe beantragen.

Das Ministerium für konsularische Angelegenheiten gab am Montag bekannt, dass die Passämter in Bang Yai und Pathum Wan, die sich in den beiden Einkaufszentren befinden, am Samstag wieder geöffnet werden, nachdem sie wegen der Covid-Pandemie fast zwei Jahre lang geschlossen waren.

Da die Reisebeschränkungen in den meisten Ländern aufgehoben wurden, planen mehr Thais Reisen ins Ausland, so die Behörde. Daher hat sie beschlossen, samstags wieder Passdienstleistungen für Personen anzubieten, die an Wochentagen keine Zeit haben.

Der Samstagsdienst gilt nicht für Diplomaten- oder Regierungspässe, und auch der Ein-Tages-Service ist nicht verfügbar.

Wer eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, kann entweder vorbeikommen oder über www.qpassport.in.th oder durch Scannen des QR-Codes eine Warteschlange buchen.

Das Büro im Central Westgate kann 500 Anträge pro Tag annehmen, während das Büro im MBK Centre täglich 1.000 Anträge bearbeiten kann.

Die Behörde hat auch davon abgeraten, für eine Warteschlangennummer zu bezahlen, und erklärt, dass man entweder persönlich erscheinen oder selbst einen Platz auf der Webseite reservieren kann. Auf der Website wird auch angezeigt, wie viele Antragsteller bereits bedient wurden und wie viele Slots noch offen sind.

Für Antragsteller über 20 Jahre, die schon einmal einen Reisepass erhalten haben, stehen in beiden Ämtern auch automatische Passautomaten zur Verfügung.

Die Büros sind von Montag bis Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer (02) 572.8442.