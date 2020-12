BANGKOK: Bei einer Umfrage zu ihren Reiseplänen über Neujahr zeigten sich weitaus die meisten Befragten mehr besorgt über eine Covid-19-Ansteckung als über einen Unfall auf den notorisch gefährlichen Straßen.

1.277 Personen wurden vom 4. bis 10. Dezember online eine Reihe von Fragen zu „Thais und der Tourismus zum Jahresende 2020" gestellt. Auf die Frage, was ihre Reisepläne am meisten beeinträchtigen könnte, antworteten 92 Prozent das Covid-Virus. Es folgten Wirtschaft (56%), Geld (47%) und Verkehr (37%). Gefragt nach den fünf wichtigsten Reiseverhaltensweisen, die sich in diesem Jahr verändert haben, entschieden sich 83 Prozent für mehr persönliche Sorgfalt. 68 Prozent haben überfüllte Orte gemieden, 66 Prozent waren vorsichtiger bei der Wahl des Reiseziels.

Auf die Frage nach ihren jährlichen Reiseausgaben gaben 26 Prozent an, dass diese zwischen 10.000 und 20.000 Baht liegen. 23 Prozent sagten 5.000 bis 10.000 Baht, 18 Prozent 20.000 bis 30.000 Baht, 7 Prozent mehr als 30.000 Baht und 14 Prozent weniger als 5.000 Baht. Bevorzugte Provinzen für Neujahrsreisen sind Chiang Mai (31%), Bangkok (22%), Chonburi (20%), Nan und Chiang Rai (jeweils 12%).