Thais fliehen vor Luftangriffen an der Grenze zu Myanmar

MAE HONG SON: Etwa 250 Thais sind aus dem Grenzgebiet in der Provinz Mae Hong Son geflohen, nachdem das Militär Myanmars Luftangriffe gegen ethnische Dorfbewohner gestartet hatte, teilte das thailändische Außenministerium am Mittwoch mit.

Die Kämpfe brachen am Dienstag um 5 Uhr morgens aus, als Kämpfer der Karen National Union (KNU) und der Karen National Liberation Army (KNLA) einen Außenposten der myanmarischen Armee in der Nähe des thailändischen Grenzdorfes Mae Sam Laep im Bezirk Sob Moei angriffen. Regierungstruppen Myanmars antworteten mit Luftangriffen auf die Karen im Bezirk Hpapun und auf eine Militärbasis in der Nähe des Nationalparls Salawin. Die Kämpfe zwischen den Regierungstruppen Myanmars und den Karen haben sich verschärft, seit die Junta Myanmars am 1. Februar einen Militärputsch gegen die Regierung von Aung San Suu Kyi inszenierte.

Die 250 Thais aus Mae Sam Laep wurden in eine sichere Zone nach Huay Kong Kad gebracht. Das 36. Regiment der Ranger Forces und Behörden aus Sob Moei leisten den Evakuierten Hilfe. „Sollte sich die Situation weiter verschlechtern, werden die Evakuierten in eine andere sichere Zone verlegt, die etwa einen Kilometer von der ersten entfernt ist", sagte der Sprecher des Außenministeriums.