Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.20

BANGKOK: Thais haben am Dienstag landesweit den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej den Großen geehrt. Er starb am 13. Oktober 2016 im Alter von 89 Jahren.

In Bangkok hatten Premierminister Prayut Chan-o-cha und seine Frau den Vorsitz bei einer Zeremonie auf dem Platz Sanam Luang, um 89 Mönchen Almosen zu überreichen. An der Zeremonie nahmen Minister des Kabinetts und ihre Ehepartner, Regierungsbeamte und Vertreter der Öffentlichkeit teil. Abends folgt am gleichen Ort eine Zeremonie bei Kerzenlicht.

Im Siriraj-Krankenhaus, wo der verstorbene König medizinisch behandelt wurde, leitete Professor Dr. Prasit Wattanapa, Dekan der medizinisch-wissenschaftlichen Fakultät der Mahidol-Universität, eine Tham-Bun-Zeremonie, bei der 39 Mönche Almosen erhielten. An der Zeremonie nahmen viele Menschen teil, von denen die meisten gelbe Hemden in der Farbe des verstorbenen Königs trugen.

Auf die Almosenübergabe folgte ein Gebetsgesang der Mönche vor einem riesigen Porträt des verstorbenen Königs. Alle Teilnehmer hielten eine 89-sekündige Schweigeminute ein. Dann legten sie Ringelblumenblüten auf die thailändische Schrift Nummer 9, die den neunten König der Chakri-Dynastie darstellt.