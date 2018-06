Written by: Redaktion DER FARANG

PATTAYA: Die Polizei hat drei Thais festgenommen, die ausländische Touristen bestohlen hatten.

Der erste Fall trug sich bei Makro in Nordpattaya zu. Ein 28 Jahre alter Mann nahm von einem Koreaner dessen Tasche an sich. Der Dieb wurde im Niran Condo verhaftet. In der Tasche befanden sich Schlüssel, ein Amulett und ein Führerschein. Das Geld hatte der Thai bereits ausgegeben. Der zweite Fall betrifft drei Ladyboys, die auf der Walking Street einen Japaner bedrängt und bestohlen hatten. Zwei Ladyboys, 23 und 28 Jahre alt, wurden verhaftet, der dritte 26-jährige Ladyboy ist auf der Flucht.