Schulunterricht während der Pandemie in Thailand. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des thailändischen Ministeriums für öffentliche Gesundheit hat zum Ergebnis, dass 76,2 Prozent der Befragten aufgrund der steigenden Zahl der Covid-19-Infektionen in Schulen unsicher sind über die derzeitige Virussituation.

Die Umfrage wurde vom 6. bis 18. Juli 2022 durchgeführt, informierte der Generaldirektor des Ministeriums Suwanchai Wattanayingcharoenchai am Mittwoch die Presse.

„Auf die Frage, worüber die Befragten verunsichert sind, sagten 69,7 Prozent, dass sich das Virus unter den Familienmitgliedern ausbreiten würde, wenn sich die Kinder infizieren“, sagte Khun Suwanchai.

Er fügte hinzu, dass 55 Prozent der Befragten unsicher wären, ob die Kinder nach der Infektion schwere Symptome entwickeln würden, während 41,5 Prozent sagten, dass eine Infektion der Kinder ihre Karriere, ihr Einkommen und ihre Behandlungsmöglichkeiten beeinträchtigen könnte.

Hinsichtlich des Infektionsrisikos in Schulen gaben 60 Prozent der Befragten an, dass Schüler einem hohen Risiko ausgesetzt sind, wenn sie ohne Gesichtsmaske miteinander reden oder spielen, gefolgt von Gruppenaktivitäten ohne Maske (45 Prozent) und dem gemeinsamen Mittagessen (30,6 Prozent).

„Auf die Frage, welche Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung in Schulen ergriffen werden sollten, antworteten 48,3 Prozent der Befragten die Schließung von Klassenräumen zur Desinfizierung, in denen Covid-19-Fälle auftreten“, so Khun Suwanchai.

Er fügte hinzu, dass 41 Prozent der Befragten sagten, dass die Schulen vor der Organisation des Unterrichts schnelle Antigentests bei Lehrern, Schülern und Mitarbeitern durchführen sollten, und 40,7 Prozent sagten, die Schulen sollten sich strikt an die Covid-19-Präventionsmaßnahmen halten.

Auch Khun Suwanchai forderte die Schulen landesweit zur strikten Befolgung der Covid-19-Präventionsmaßnahmen auf, wie z. B. die Evaluation der Virussicherheit der Schulen über die thailändische Plattform „Stop Covid Plus“, die Organisation von Aktivitäten in kleinen Gruppen, die Festlegung von abgesperrten Bereichen – bzw. „sealed routes“ – und die Durchführung von Übungen für den Covid-19-Ernstfall.