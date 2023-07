Von: Björn Jahner | 05.07.23

Händler in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Nach Ansicht der KKP Research Group der Kiatnakin Phatra Financial Group wird die thailändische Wirtschaft trotz der Erholung des Tourismussektors auf absehbare Zeit nur schleppend vorankommen.

Die meisten Wertpapierforschungsunternehmen hatten zuvor die Überzeugung geäußert, dass sich die thailändische Wirtschaft aufgrund der folgenden drei Schlüsselfaktoren erholen würde:

Die schneller als erwartete Wiedereröffnung des Landes, die sich positiv auf den Tourismussektor und die gesamte thailändische Wirtschaft auswirken würde. Der Inlandsverbrauch würde sich dank der steigenden Einnahmen aus dem Tourismussektor weiter erholen.

Die Exporte würden aufgrund der Wiedereröffnung Chinas stabil bleiben oder sich verbessern.

Die jüngsten Signale deuten jedoch darauf hin, dass die thailändische Wirtschaft schwächer ist als erwartet.

Während sich die Tourismuszahlen allmählich erholt haben, ist die wirtschaftliche Erholung nicht einheitlich und variiert von Branche zu Branche. Andere Sektoren könnten vor Herausforderungen stehen und eine langsamere Erholung erleben. Dies sei auf drei Hauptfaktoren zurückzuführen, die sich seit Anfang des Jahres verändert hätten, heißt es:

Die Einnahmen aus dem Tourismussektor haben sich nicht wie erwartet auf andere Wirtschaftszweige verteilt. Während die Zahl der Touristen bis Mai etwa 11 Millionen erreichte, war die Erholung in anderen Wirtschaftszweigen nicht so stark. Die Nichtdienstleistungssektoren der Wirtschaft haben sich nur teilweise erholt. Steigende Zinssätze, die verzögerte Freigabe von Krediten und die zunehmende Zahl notleidender Kredite im Bankensektor stellen eine Herausforderung für die thailändische Wirtschaft dar. Die Verschuldung der Privathaushalte in Thailand hat ein Niveau von mehr als 80 Prozent des BIP erreicht, was negative Folgen für die Wirtschaft haben könnte. Darüber hinaus sind die aktuellen Zinssätze höher als das Einkommensniveau, und es gibt ein wachsendes Problem mit notleidenden bzw. „faulen“ Krediten im Lande. Diese Faktoren haben die Banken dazu veranlasst, die Kriterien für die Kreditvergabe zu verschärfen, was zu einem langsameren Kreditwachstum geführt hat, das im ersten Quartal insgesamt nur 0,6 Prozent betrug. Dieser Trend könnte zu einer Verlangsamung des Verbrauchs von Konsumgütern, wie Wohnungen und Autos, führen. Die Wiedereröffnung Chinas hat nicht wie erwartet zu einer deutlichen Erholung der chinesischen Wirtschaft geführt. Die jüngsten Wirtschaftsindikatoren sowohl für den Konsum als auch für die Investitionen in China zeigen eine Verlangsamung, die in erster Linie auf strukturelle Faktoren, insbesondere im chinesischen Immobiliensektor, zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird die Zahl der chinesischen Touristen möglicherweise nicht die erwarteten 5 Millionen erreichen, da die meisten von ihnen einkommensstarke Personen sind, die Reiseziele in Europa den ASEAN-Ländern vorziehen. In zweiter Linie könnten sich die thailändischen Exporte in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der langsameren Erholung der chinesischen Wirtschaft langsamer erholen als erwartet. KKP Research schätzt, dass die thailändischen Gesamtausfuhren in diesem Jahr mit -3,1 Prozent negativ ausfallen könnten.

Die Abwertung der Währung spiegelt die schleppende Wirtschaft wider. Der Thai-Baht hat sich schneller als erwartet nach unten angepasst, was auf eine langsame Erholung der Wirtschaft hindeutet. Obwohl zu Beginn des Jahres befürchtet wurde, dass die Inflation trotz der wirtschaftlichen Erholung auf einem hohen Niveau verharren würde, deuten die jüngsten Daten darauf hin, dass sich die Inflationsrate des Thai-Baht relativ schnell nach unten korrigiert hat. Das Risiko einer Währungsabwertung bleibt jedoch bestehen, auch wenn sich die Wirtschaft wieder erholt. Die thailändische Zentralbank ist zwar nach wie vor besorgt über die künftige Beschleunigung der Inflation, doch die eindeutigen Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft bedeuten, dass die Gefahr eines Inflationsdrucks gering ist.

Es wird weiterhin erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins ein weiteres Mal auf 2,25 Prozent anheben wird.

Im Gegensatz dazu wächst die US-Wirtschaft weiterhin stark, was dazu beiträgt, dass der US-Leitzinssatz höher und langanhaltender ist als vom Markt erwartet. Die unterschiedliche Wirtschaftslage und Zinsentwicklung in Thailand und den USA erhöhen das Risiko, dass der Thai-Baht in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 stärker als erwartet abgewertet wird.

KKP Research schätzt außerdem, dass die thailändische Wirtschaft mit mindestens drei weiteren Risiken konfrontiert sein wird, die zu einem stärkeren Wirtschaftsabschwung als erwartet führen könnten:

Erstens die sich verändernde globale Wirtschaftslage, die durch hohe Inflationsraten und steigende Zinsen gekennzeichnet ist, was sich auf die finanzielle Situation und die Schuldenlast Thailands auswirken kann.

Zweitens dürfte das Spitzenrisiko eines Wirtschaftsabschwungs bis Mitte bis Ende 2024 anhalten, was sich auf den thailändischen Außenhandel auswirkt, und schließlich die Risiken, die sich aus der politischen Unsicherheit ergeben, insbesondere bei schwerwiegenden Zwischenfällen wie Protesten.