Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.19

BANGKOK: Thailands Wirtschaft ist nach dem Bloomberg Misery Index am „wenigsten beklagenswert“.

Thailand erhielt 2,1 Punkte und erreichte damit die gleiche Bewertung wie im letzten Jahr bei 62 untersuchten Volkswirtschaften. Über dieses Ergebnis hat sich Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha äußerst erfreut geäußert. Die Bank von Thailand hat die Arbeitslosenquote auf 0,9 Prozent und die Inflation für letztes Jahr auf 1,1 Prozent berechnet. Neben Arbeitslosigkeit und Inflation, so der stellvertretende Regierungssprecher Generalleutnant Weerachon Sukondhapatipak, habe die Regierung der Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung sowie der Kontrolle der Lebenshaltungskosten besondere Bedeutung beigemessen. Die Schweiz ist mit ihrer Wirtschaft das am „wenigsten beklagenswerteste“ Land, während Venezuela das Land mit der „miserabelste Wirtschaft" ist. Der Bloomberg Misery-Index wird nach der Summe der Inflations- und Arbeitslosenraten eines Landes berechnet. Der Index vergleicht die mittlere Schätzung der Prognosen der Ökonomen für jedes Land im Jahr 2019. Bloomberg ist ein Informationsdienstleistungs-, Nachrichten- und Medienunternehmen mit Hauptsitz in New York City.