Thailands Wahlsieger lädt Taylor Swift ein

Von: Redaktion (dpa) | 06.07.23

BANGKOK: Der thailändische Wahlgewinner Pita Limjaroenrat von der pro-demokratischen Move Forward Partei hat US-Superstar Taylor Swift (33) zu einem Konzert in sein Heimatland eingeladen. «Hallo Taylor! Bin ein großer Fan von Dir. Übrigens ist Thailand wieder auf dem Weg zur völligen Demokratie, nachdem Du das letzte Mal aufgrund des Militärputsches Deinen Auftritt absagen musstest», twitterte der 42-Jährige am Donnerstag. «Wir alle freuen uns darauf, Dich in unserem wunderschönen Land willkommen zu heißen!»

Die Pop- und Countrysängerin ist noch nie in dem südostasiatischen Land aufgetreten. 2014 cancelte Swift («Shake It Off») ein geplantes Konzert in Bangkok, nachdem sich das Militär nach vielen Unruhen und Massenprotesten an die Macht geputscht hatte. Im August startet ihre «The Eras»-Tour in Mexiko, ab Februar 2024 will sie im Asien-Pazifik-Raum unter anderem in Japan, Australien und Singapur auftreten.

Der Harvard-Absolvent Pita Limjaroenrat hatte mit seiner Oppositionspartei die Parlamentswahl im August klar gewonnen. Kommende Woche steht die Wahl des Ministerpräsidenten im Königreich an. Diese wird mit Spannung erwartet, da es seit dem Militärputsch für nicht mit der Armee verbundene Kandidaten schwierig ist, sich die nötige Stimmenmehrheit zu sichern.