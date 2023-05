PHAYAO: Der Wasserstand Kwan Phayao, Thailands viertgrößter Süßwassersee, ist am Dienstag (2. Mai 2023) aufgrund einer anhaltenden Dürre im Norden des Landes auf nur noch 5 Prozent gesunken.

Der Gouverneur der Provinz, Narong Rojsothorn, teilte den Medien mit, dass der Wasserstand von 55,65 Millionen Kubikmetern auf nur noch 2,8 Millionen gesunken sei und dass er den See mit Wasser aus zwei nahegelegenen Stauseen auffüllen lasse.

Der Kwan Phayao oder Phayao-See ist der viertgrößte Süßwassersee nach dem Bueng Boraphet in Nakhon Sawan, dem Nong Han See in Sakon Nakhon und dem Bueng Lahan in Chaiyaphum.

Am Dienstag koordinierte Gouverneur Narong mit der königlichen Bewässerungsbehörde und anderen zuständigen Stellen, dass der Kwan Phayao mit etwa zwei Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Mae Tam-Stausee aufgefüllt wird. Darüber hinaus sollen weitere 250.000 Kubikmeter aus dem Ban San Nong Niew Reservoir in den See geleitet werden.

Das Wasser des Sees wird als Brauchwasser und für Bewässerungszwecke verwendet.

Die Provinzverwaltung erklärte, dass die lange Dürre dazu geführt habe, dass der See ausgetrocknet und sein Grund von Unkraut überwuchert sei.

Foto: The Nation

Der ausgetrocknete See hat es auch unmöglich gemacht, die wichtigste Touristenattraktion von Phayao zu besuchen – einen buddhistischen Tempel, der in der Mitte des Sees gebaut wurde. Dies führte zu einem Aufschrei der Einheimischen, da dies auch ihre Einkommensquellen beeinträchtigt.

Als Reaktion auf die Beschwerden ließ der Chef der Provinzverwaltung von Phayao, Akkara Prompao, eine provisorische Wasserstraße ausheben, damit Boote den Tempel erreichen können.

Der See erstreckt sich über eine Fläche von etwa 20.530 Quadratmetern und gilt als einer der schönsten Seen des Nordens.