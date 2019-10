Thailands Tourismus muss nachhaltiger werden

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.19

Touristen besichtigen die Brücke am Kwai in Kanchanaburi. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Der Index für die Wettbewerbsfähigkeit von 140 Volkswirtschaften im Bereich Reisen und Tourismus führt Thailand mit 4,5 von 7 Punkten auf dem 31. Platz weltweit und in Südostasien auf dem dritten Rang auf.

Singapur führt die Liste in der ASEAN-Region an und belegt laut dem Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit von Reisen und Tourismus 2019 des World Economic Forum (WEF) den 17. Platz weltweit. Hinter Singapur folgen in Südostasien Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam, Brunei, die Philippinen, Laos und Kambodscha. Vietnam und die Philippinen zeigten die größte Verbesserung im Wettbewerbstourismus.

Thailand erreichte einen hohen Wert in Bezug auf natürliche Ressourcen, Infrastruktur für Tourismusdienstleistungen und Preiskompetenz, rangierte jedoch in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit, Sicherheit und Gesundheit am unteren Ende der Skala. Die Tourismuseinnahmen in Thailand im Jahr 2018 beliefen sich auf 2,94 Billionen Baht, was seine Bedeutung als wirtschaftlicher Motor unterstreicht. Der Tourismus schafft Beschäftigung und verteilt das Einkommen an die lokalen Gemeinden, wodurch die Ungleichheit verringert wird. Der wettbewerbsfähige Tourismusindex zeigt jedoch, dass größere Anstrengungen erforderlich sind, um die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu schützen und neue Verkaufsargumente für die Entwicklung der Nachhaltigkeit zu identifizieren.