Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.18

KOH TAO: Ist die 19 Jahre alte Britin Iris B. (Name zur Wahrung der Anonymität geändert) am 26. Juni 2018 gegen 1 Uhr früh am Sairee Beach betäubt, vergewaltigt und ausgeraubt worden? Seit einem Erstbericht der englischsprachigen Onlinezeitung Samui Times am 22. August hat sich der Fall zu einem nationalen Skandal ausgeweitet. Die halbe Welt fragt sich: Wer sagt die Unwahrheit? Lügt das Opfer oder haben Polizeibeamte auf Koh Phangan und Koh Tao versucht, das mutmaßliche Kapitalverbrechen herunterzuspielen?

Die Bangkok Post, The Nation, die Thairat-Zeitung, Khaosod, alle nationalen Fernsehsender: seit dem Doppelmord an Hannah Witheridge und David Miller im September 2014 und den bis heute ungeklärten angeblichen Selbstmord der Belgierin Elise Dallemagne vor 15 Monaten hat Koh Tao nicht mehr einen solchen Auflauf höchster Polizeibeamter erlebt.

Hohe Polizeioffiziere patrouillieren am Strand des Sairee Beach

Bereits gestern patrouillierten hochrangige Polizeioffiziere den Sairee-Strand entlang, begleitet von TV-Kamerateams, Journalisten und Hunderten von Schaulustigen. Am frühen Vormittag flog heute auch noch Thailands Nummer 1 Polizist, Suchate Hakparn alias „Big Joke“ mit dem Helikopter ein. Der stellvertretende Landeschef der Tourist Police und neu ernannte Pressesprecher des Vizepremierministers ließ sich persönlich unterrichten.

Der Sachstand: Iris B. (19) und ihr Reisebegleiter Martin H. geben an, nach dem Besuch der Leo Bar am Sairee-Strand in der Nacht des 25. Juni wegen Unwohlseins das Lokal verlassen zu haben. Sie sagten, sie seien beide am Strand zusammengebrochen und erst gegen 4.30 Uhr morgens, am 26. Juni, nebeneinander aufgewacht. Das Mädchen beschwört bis heute, ohne ihre Unterwäsche zur Besinnung gekommen zu sein. Sie sei anal missbraucht worden. Beide Touristen aus London wurden laut eigenen Angaben ihrer Wertsachen beraubt.

Erst im Hostel Sperma-Spuren am schwarzen T-Shirt entdeckt

Zwei weitere männliche Bekannte aus England in dem Hostel einer ortsbekannten Thailänderin fanden Spermaspuren auf dem Rückenteil des schwarzen T-Shirts. Die vier Briten versiegelten das Textil in einer Plastiktüte. Tags zuvor hatten sie ein Fährticket nach Koh Phangan gebucht und verließen um 11 Uhr Koh Tao. Iris B. wollte laut eigenen Angaben keine Minute länger auf der Insel bleiben als notwendig.

In der Polizeistation Koh Phangan erstatteten die jungen Briten gleich nach ihrer Ankunft Strafanzeige. Sie beschwören, wegen Vergewaltigung und Raubes. Die Polizeichefs auf Koh Phangan und Koh Tao hingegen sagen einvernehmlich, es habe nur eine Anzeige wegen des Verlustes eines Smartphones, von Kreditkarten sowie 3.000 Baht in Bar gegeben. Zunächst hieß es aus Polizeikreisen in Koh Tao, es sei gar keine Anzeige bekannt gewesen. Später wurde dies korrigiert und nur die Raubanzeige bestätigt.

Raubanzeige ja, Notzucht nicht in der Jurisdiktion von Koh Phangan

Weshalb die Polizei auf Koh Phangan die Vergewaltigungsanzeige nicht protokollieren wollte, erklären die Briten damit, ihnen sei mehrfach entgegnet worden, Koh Tao befinde sich nicht in der Gerichtsbarkeit Koh Phangans. Ausgestellt wurde am 26. Juni nur ein Polizeibericht mit dem Inhalt der entwendeten Wertgegenstände. Weshalb Raub auf Koh Tao in die Jurisdiktion Koh Phangans falle, ein Notzuchtverbrechen hingegen nicht, wurde nicht geklärt.

Gestern gab es Pressekonferenzen und öffentliche Erklärungen der Ermittler am Sairee-Strand, die von der korpulenten Betreiberin des Hostels begleitet wurden, in dem die vier jungen Briten bis zum 26. Juni gewohnt hatten. Die Polizei weist Vorwürfe entschieden zurück, es sei versucht worden ein Verbrechen zu vertuschen. Gemeinsam mit der Immigration konnte geklärt werden, dass Iris B. Thailand am 2. Juli vom Suvharnabumi Airport Richtung London verlassen hatte. „Bis heute liegt uns keine Strafanzeige wegen der Vergewaltigung des 26. Juni 2018 vor“, versicherte Surat Thanis Polizeikommandant, Generalmajor Apichart Boonsriroj.

Thai-Medien: Zweifel an Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers geschürt

Während vor allem in thailändischen Regionalzeitungen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers geschürt wurden, ging die Familie in London selbst in die Offensive. Die Mutter Sarah B. gab dem bekannten thailändischen Journalisten Suthichai Yoon ein Live-Interview, in dem sie die Vergewaltigung ihrer Tochter als unumstößliche Wahrheit benannte und zudem schweres Geschütz gegen die Nachbehandlung des Falles auffuhr. „Meiner Tochter zu unterstellen, sie habe wegen ihres verlorenen iPhones und um eine Romanze mit einem jungen Briten zu verschleiern eine solche Straftat erfunden, ist verabscheuungswürdig und eine Verhöhnung des Opfers.“

Eine zwielichtige Rolle spielte eine Hauptbelastungszeugin der Polizei: die Besitzerin des Hostels am Sairee Beach, bis gestern noch freundschaftlich auf Faebook mit den jungen Briten in London verbunden, ging vor laufenden Kameras in die Offensive. Sie unterstellte den Touristen und westlichen Medien Unaufrichtigkeit, eine Kampagne gegen Koh Tao und Thailand und sagte ferner, ihrer Erinnerung zufolge habe Iris B. am Morgen der Vergewaltigung nicht verstört gewirkt, sondern sei mehr wegen ihres verlorenen Smartphones und ihrer Vorfreude auf die Vollmondparty in Koh Phangan aufgefallen.

Weshalb sie in den vergangenen Wochen dem Opfer und ihrer Mutter in London mehrfach auf Facebook-Messenger persönliche Mails geschrieben und ihre Hilfe angeboten hatte – das kam nicht zur Sprache. Unserer Redaktion und auch anderen englischsprachigen Zeitungen liegen die Nachrichten der Hostel-Besitzerin vor, die sich in ihrem Facebook Account „Wan Vivienne“ nennt. Manche ihrer Mails signierte sie mit roten Herzchen. Immer gab sie sich als vermeintliche Freundin aus und warnte Mutter Sarah B. und ihre Tochter, mit internationalen Medien zu sprechen.

Warten auf DNA-Analysen und weitere Ermittlungsergebnisse

Längst hat sich dieser Fall, der ohne die Zuarbeit der britischen Polizei der Station Lewisham in London kaum mehr aufzuklären sein könnte, zu einem Glaubenskrieg entwickelt. Was ist höher zu bewerten: die Aussage eines mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers, das sich bis heute in einem Notfallzentrum für Notzuchtverbrechen behandeln lässt, oder das Ansehen eines Landes, das vom weltweiten Tourismus lebt? In sozialen Netzwerken scheiden sich die Geister. Viele Thais glauben den eigenen Behörden, fast alle westlichen Kommentatoren zeigen sich entsetzt über die Umgangsformen gegenüber dem mutmaßlichen Opfer.

Mit Spannung wartet die Welt nun auf weitere Ermittlungsresultate – aus Großbritannien und möglicherweise auch noch aus Koh Tao und Thailand. Die Mutter Sarah B. hatte gestern zu dem Senior-Journalisten Suthichai Yoon gesagt, wenn alle Beweise vorlägen, würde sie auch persönlich nach Thailand kommen und ihre Mitarbeit anbieten. Ihre Tochter, so Sarah B. wolle Thailands Boden hingegen nie wieder betreten. Sie sei schwer traumatisiert und nicht in der Lage, derzeit ihr normales Leben wieder aufzunehmen.