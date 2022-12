BANGKOK: Das National Water Command Center warnt die Einwohner in 11 südlichen Provinzen vor möglichen schweren Regenfällen und Überschwemmungen von Donnerstag bis Sonntag (8.–11. Dezember 2022).

Folgende Gebiete sind von Überschwemmungen und Fluten bedroht:

Der Bezirk Lamae in Chumphon.

Die Bezirke Thalang und Mueang auf Phuket.

Die Bezirke Kanchanadit, Tha Chana, Chaiya, Tha Chang, Phunpin, Don Sak und Mueang in Surat Thani.

Die Bezirke Mueang, Khanom, Sichon, Tha Sala, Phrom Khiri, Pak Phanang, Nopphitam und Phra Phrom in Nakhon Si Thammarat.

Die Bezirke Khao Chaison, Khuan Khanun, Bang Kaeo, Pak Phayun, Pa Bon und Kong Ra in Phatthalung.

Diee Bezirke Krasae Sin, Ranot, Thepa, Rattaphum, Kuan Niang, Hat Yai, Sathing Phra und Chana in Songkhla. Der Bezirk Kantang in Trang.

Der Bezirk Mueang in Satun.

Die Bezirke Mai Kaen, Nong Chik, Kok Pho, Sai Buri, Kapho, Ya Ring, Thung Yang Daeng und Mayo in Pattani.

Die Bezirke Raman und Yaha in der Provinz Yala.

Die Bezirke Mueang, Tak Bai, Cho Airong, Bacho, Yi Ngo, Waeng, Su-ngai Kolok, Sukhirin und Rueso in der Provinz Narathiwat.

Die Behörden in den 11 Provinzen wurden vom National Water Command Center angewiesen, dass sie die Wetterbedingungen und die Hochwassersituation ständig überwachen sollten, insbesondere in Gebieten, in denen die Niederschlagsmenge 90 mm in 24 Stunden übersteigt, und in Gebieten, die wiederholt überschwemmt werden.

Sie wurden auch angewiesen, die Wasserbewirtschaftung in großen, mittleren und kleinen Stauseen, in Flüssen und an Schleusen in Abhängigkeit von Ebbe und Flut anzupassen und Wasser aus den Stauseen abzulassen, um mehr Platz für Zuflüsse zu schaffen.

Darüber hinaus sollen sie die Bevölkerung über die Hochwassersituation informieren, bei möglichen Überschwemmungen Warnungen herausgeben sowie Personal und Ausrüstung für Notfälle bereithalten.