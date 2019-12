Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.19

BANGKOK: Bei den internationalen PISA-Prüfungen von 2018 haben thailändische Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern durchweg unter dem internationalen Durchschnitt abgeschlossen.

Die Ergebnisse wurden jetzt von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht und zeigen, dass thailändische Schüler in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schlechte Leistungen erbringen. Die PISA-Prüfungen, die alle drei Jahre stattfinden, bewerten die Bildungssysteme weltweit, indem sie die Grundfertigkeiten und das Wissen von 15-jährigen Schülern und ihre Bereitschaft für die Herausforderungen des Erwachsenenlebens messen. Rund 600.000 Schüler aus 79 Ländern, darunter 37 OECD-Staaten, absolvierten den letzten Test, der sich vor allem auf ihre Lesefähigkeit konzentrierte.

Laut der Umfrage belegte Thailand den 56. Platz in Mathematik, den 66. Platz bei Lesen und den 52. Platz bei Naturwissenschaften. Die thailändischen Schülerinnen und Schüler erzielten beim Lesen 393 Punkte und lagen damit weit unter dem OECD-Durchschnitt von 487 Punkten. In den Naturwissenschaften erreichten die thailändischen Schüler 426 Punkte, viel schlechter als der internationale Durchschnitt von 489. In der Mathematik kamen Thais auf 419 Punkte und lagen damit weit unter dem OECD-Durchschnitt von 489 Punkten. Thailands Leseleistung in PISA 2018 war niedriger als in jeder vorherigen Bewertung und 16 Punkte niedriger als in PISA 2015. In der Mathematik hingegen blieb die Leistung stabil. Auch in der Wissenschaft zeigte sich eine stabile Leistung.

Die Studie ergab auch, dass sozioökonomisch begünstigte Schüler in Thailand benachteiligte Studenten beim Lesen um 69 Punkte übertrafen. Darüber hinaus waren rund 1 Prozent der begünstigten Studenten in Thailand - aber 0 Prozent der benachteiligten Studenten - Spitzenreiter beim Lesen. In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter erzielten Mädchen in Mathematik 16 Punkte mehr als Jungen. Bei der Frage nach den gewünschten Berufen möchte etwa jeder fünfte Junge in Thailand im Alter von 30 Jahren als Ingenieur oder Naturwissenschaftler arbeiten, bei den Mädchen war es jedes siebte. Drei von sieben leistungsstarken Mädchen wollen in gesundheitsbezogenen Berufen arbeiten. Nur etwa 3 Prozent der Jungen und 1 Prozent der Mädchen erwarten, in Berufen mit Bezug zu Informations- und Kommunikationstechnologie zu arbeiten.

Während Thailand unterdurchschnittlich abschnitt, erzielten andere asiatische Schulsysteme - wie zum Beispiel in China, Singapur, Macau und Hongkong - bei den PISA-Tests gute Ergebnisse.