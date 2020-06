BANGKOK: Die Sprecher des Center for Covid-19 Situation Administration, Dr. Taweesin Visanuyothin und Natapanu Nopakun, erklärten am Montag der Öffentlichkeit in zwei voneinander getrennten TV-Pressekonferenzen in englischer und thailändischer Sprache, warum Bars, Clubs, Pubs und andere Unterhaltungsbetriebe bis auf weiteres geschlossen bleiben sollen.

Beide wiesen auf Beispiele in Südkorea und Japan hin, wo das Nachtleben wieder geöffnet wurde, wodurch es in beiden Ländern zu Corona-Neuinfektionen kam. Während in Südkorea alle Fälle auf die Wiedereröffnung eines großen Nachtclubs zurückzuführen sind, kam es in Japan zu Neuinfektionen in kleineren Bars und Clubs, in denen – ähnlich wie in Thailands „Ladybars“ – Kunden mit Hostessen plaudern und ihnen „Ladydrinks“ kaufen.

Die CCSA-Sprecher betonten, dass die Einhaltung der Regeln der sozialen Distanzierung in Nachtclubs und Bars ein unmögliches Unterfangen sei, besonders dann, wenn die Besucher Alkohol konsumiert haben.

Beiden Sprechern folgend gibt es bisher keinen genauen Termin für die Wiedereröffnung von Thailands Entertainmentindustrie. „Es werde jedoch täglich überprüft“, betonten Dr. Taweesin Visanuyothin und Natapanu Nopakun. Die CCSA wies erneut darauf hin, dass man ohnehin erst eine Wiedereröffnung des Nachtlebens in Betracht ziehen würde, wenn in Thailand 28 Tage lang keine lokal aufgetretenen Neuinfektionen festgestellt wurden. Dieses Datum wäre Montag, der 22. Juni 2020. Die Abteilung für Seuchenkontrolle wiederum erklärte, dass sie sich wünschen würde, dass die staatlichen Schulen des Landes vor dem Nachtleben geöffnet werden. Dieser Termin ist Mittwoch, 1. Juli 2020.

Kritiker der Entscheidung der CCSA, darunter mehrere große Entertainment-Zusammenschlüsse und die thailändische Getränkeindustrie, sagten unterdessen, dass es unfair sei, alle Bars und Kneipen des Landes in die gleiche Gruppe wie riesige Nachtclubs einzuordnen, die von Tausenden Nachtschwärmern besucht werden. Sie baten deshalb wiederholt darum, zumindest die Eröffnung kleinerer Bars zuzulassen.