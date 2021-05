Thailands Regenzeit beginnt offiziell am Samstag

BANGKOK: Thailand wird diesen Samstag offiziell in die Regenzeit eintreten. Es wird mehr Niederschläge als im letzten Jahr geben, und die Regenmenge soll nach Einschätzung des Meteorologischen Amtes über die gesamte Saison 5 bis 10 Prozent über dem Durchschnitt liegen.

Die Niederschläge in der ersten Hälfte der Regenzeit werden weit verbreitet sein und über dem Durchschnitt liegen, aber in der zweiten Hälfte soll sich die Situation wieder normalisieren. Der Generaldirektor des Meteorologischen Amtes, Nattapon Nattasomboon, warnt vor Starkregen, der in einigen Gebieten in der zweiten Hälfte der Regenzeit zu Sturzfluten führen kann. Die Regenzeit wird im Oktober für den nördlichen Teil Thailands enden, aber in der südlichen Region, besonders an der Ostküste, wird die Regenzeit bis Januar nächsten Jahres andauern.