Thailands Regenzeit beginnt in dritter Maiwoche

BANGKOK: Die Regenzeit in Thailand wird in der dritten Maiwoche beginnen. Das Meteorologische Amt hat angekündigt, dass es in diesem Jahr mit weniger Niederschlag rechnet.

Die Wetterbehörde geht davon aus, dass die Niederschlagsmenge während der gesamten Monsunzeit 5 Prozent unter dem normalen Wert liegen wird.

Die Regenzeit wird in diesem Jahr mit einer leichteren Phase beginnen, in der im Mai und Juni in 40 bis 60 Prozent der Gebiete des Landes Niederschläge fallen werden, gefolgt von einer Periode geringerer Niederschläge und dem Ausbleiben von Niederschlägen in einigen Gebieten im Juni und Juli, wovon besonders dürreanfällige Gebiete ohne Bewässerungssysteme betroffen sind. An der südlichen Golfküste und in der Andamanensee sind die meisten Niederschläge zu erwarten, 60 bis 80 Prozent der Gebiete werden im Mai und Juni Niederschläge verzeichnen.

Von August bis September werden erneut hohe Niederschlagsmengen erwartet, darunter sintflutartige Regenfälle in einigen Gebieten, die die Gefahr von Sturzfluten und Überschwemmungen von Flüssen mit sich bringen können. Angesichts der ausbleibenden Regenfälle im Juni und Juli rät das Ministerium der Bevölkerung, Wasser für die kommende Trockenperiode zu sparen.

Das Ministerium erwartet außerdem, dass Thailand von Juni bis Dezember 2033 und im Februar 2024 erste Auswirkungen des El-Nino-Phänomens zu spüren bekommt. Die Daten des Ocean Nino Index (ONI) deuten darauf hin, dass dieses Phänomen nicht so lange anhalten wird wie La Nina, ein Wetterphänomen, das in der Regel 2 bis 3 Jahre andauert.