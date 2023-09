Thailands Polizei und ihre Skandale

Pol. Gen. Surachate Hakparn. Fotos: The Nation

BANGKOK: Immer wieder haben sich in Thailand einige Ordnungshüter auf der falschen Seite des Gesetzes wiedergefunden. Es gibt einige unvergessliche Fälle, in denen hochrangige Polizeibeamte in Fälle verwickelt wurden, die zu nationalen Skandalen wurden und den Ruf der Polizei schädigten.

Nachfolgend ein kurzer Überblick über einige hochkarätige Fälle.

Pol. Gen. Surachate Hakparn, stellvertretender Chef der Nationalen Polizei:

Surachate, auch bekannt als „Big Joke“, stand schon zweimal aus den falschen Gründen im Rampenlicht und warf einen Schatten auf seine Karriere.

Das erste Mal war 2019, als er vom Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei versetzt und anschließend von der Polizei auf einen zivilen Regierungsposten versetzt wurde. Außerdem wurde gegen ihn wegen Korruption und Fehlverhaltens ermittelt, was zu einer Schädigung der Regierungsgeschäfte und zu öffentlichen Unruhen führte. Er kam jedoch ungeschoren davon und kehrte 2021 als stellvertretender Leiter der Nationalen Polizei in den Polizeidienst zurück.

Wenige Tage vor der Wahl des nächsten Polizeichefs wurde Surachate, der zu den Bewerbern gehörte, am Montag von Polizeibeamten mit einem Durchsuchungsbefehl in seinem Haus angetroffen. Der Durchsuchungsbefehl wurde erwirkt, um den Verdacht zu prüfen, dass Surachate und seine Untergebenen angeblich in illegale Online-Glücksspiele verwickelt sind. Einzelheiten zu den Ermittlungen sind noch nicht bekannt.

Pol. Gen. Wirachai Songmetta, ehemaliger stellvertretender Chef der Nationalen Polizei:

Wirachai war sowohl in seiner beruflichen Laufbahn als auch im Geschäftsleben erfolgreich. Er war einer der reichsten Menschen in Thailand. Im Jahr 2020 wurde er jedoch vom damaligen Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei aufgefordert, von seinem Posten als stellvertretender Polizeichef zurückzutreten. Es wurde ein Ausschuss eingesetzt, um einen Fall zu untersuchen, bei dem Tonaufnahmen durchgesickert waren. Bei diesen Aufnahmen handelte es sich um Gespräche mit dem Generalkommissar in einem Fall, in dem es um einen Mordanschlag auf „Big Joke“ ging. Die Aufnahmen erschütterten das Image der Organisation.

Im Jahr 2021 wurde er jedoch wieder in sein altes Amt eingesetzt, und er ging gerichtlich gegen den Generalkommissar vor.

Nur zwei Tage nach seiner Pensionierung trat Wirachai in die Mönchsgemeinschaft ein und ließ alle Klagen fallen.

Pol. Gen. Jumpol Manmai, ehemaliger stellvertretender Chef der Nationalen Polizei:

Jumpol war einst ein Polizeikamerad von Thaksin Shinawatra. Er galt als potenzieller Generalkommissar der königlichen thailändischen Polizei, aber er scheiterte.

Nachdem er 2011 in den Ruhestand getreten war, ordnete der König durch einen königlichen Befehl an, dass er in den Staatsdienst als Regierungsbeamter innerhalb des Königshauses zurückkehren sollte.

Im Jahr 2017 wurde er wegen Waldfrevels und Vernachlässigung seiner Pflichten zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Strafe wurde jedoch auf drei Jahre reduziert.

Er verstarb 2022 im Alter von 72 Jahren an einer Lungeninfektion.

Oberstleutnant Chalor Kerdthes, ehemaliger Polizeipräsident:

Chalor war Leiter einer Spezialeinheit, die 1989 die Schuldigen an der berüchtigten „Blue-Diamond“-Affäre aufspüren sollte, die den Beginn einer langen Periode entfremdeter Beziehungen zwischen Thailand und Saudi-Arabien darstellte.

Chalor wurde später des Mordes an einer Mutter und ihrem Kind aus der Familie Srithanakhun verdächtigt. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und verbrachte mehr als 19 Jahre hinter Gittern. In seinen späteren Jahren trat er im Alter von 79 Jahren in das Mönchsleben ein.