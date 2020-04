BANGKOK: Die „neue Normalität" im täglichen Leben der Menschen wird auch nach dem Ende des Virusausbruchs fortbestehen, sagte Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des Regierungszentrums für die Verwaltung der Covid-19-Situation, auf seiner täglichen Pressekonferenz am Freitag voraus.

Er zitierte die Meinung von Bill Gate, dass neue Verhaltensweisen wie das Tragen von Masken und das Arbeiten von zu Hause aus für lange Zeit in der Gesellschaft Normalität bleiben werde. Die Unternehmen würden auch ihre Art und Weise ändern, auf Kunden zuzugehen, nachdem die Regierung die Beschränkungen zur Bekämpfung der Viruspandemie gelockert habe.

Taweesin merkte weiter an, dass Thailands „neue Normalität" das Tragen von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit in Übereinstimmung mit der Hygienerichtlinie der Regierung einschließt. Er wies auf die hohe Zahl der Patienten in den Nachbarländern hin, insbesondere in Singapur, wo die Gesamtzahl der bestätigten Virusfälle in einem Land mit nur 5,7 Millionen Einwohnern 10.000 überschritten habe.