Thailands längster Tunnel für zweigleisige Nordostbahn

Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.21

SARABURI/NAKHON RATCHASIMA: Der Aushub für den längsten Tunnel Thailands ist größtenteils abgeschlossen.

Der 5,2 Kilometer lange Tunnel ist Teil der zweigleisigen Nordostbahn, die von Mab Kabao in Saraburi zur Thanon Chira-Kreuzung in Nakhon Ratchasima führt. „Das Projekt Mab Kabao-Thanon/Chira-Knotenpunkt umfasst 134 km und wird im Rahmen eines Joint Ventures zwischen der Italian-Thai Development und Right Tunnelling (RT) gebaut", informierte RT-Chief Executive Officer Chawalit Thanomthin. Die Strecke wird aus drei Tunneln bestehen, wobei Mab Kabao mit 5,2 km der längste ist. Die anderen beiden sind Muak Lek mit 0,26 km und Khananjit mit 1,17 km. Chawalit fügte hinzu, dass die Firma, sobald der Aushub des Tunnels abgeschlossen ist, mit den Arbeiten an der Betonstruktur des Tunnels beginnen wird.

Über einen Risikomanagementplan will RT sicherstellen, dass der mit 2,29 Milliarden Baht veranschlagte Bau innerhalb dieses Jahres vertragsgemäß fertiggestellt wird.