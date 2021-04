Thailands längste Fährverbindung legt bald ab

Von: Björn Jahner | 11.04.21



CHONBURI/SONGKHLA: Die neue Fährverbindung zwischen der Provinz Chonburi an der Ostküste des Golfs von Thailand und der Provinz Songkhla im tiefen Süden der Golfküste soll nach Aussage des Betreibers Seahorse Ferries Company noch in der ersten Hälfte dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.



Mit der neuen Ost-West-Verbindung über den Golf von Thailand soll eine Lücke im wachsenden thailändischen Markt für Seefracht und Seereisen ausgefüllt werden. Die Bedienung der neuen Seeroute steht in Übereinstimmung mit der Regierungspolitik zur Entwicklung des „Eastern Economic Corridor“ (EEC), einer Sonderwirtschaftszone für Hightech-Industriezweige in den drei Ostküstenprovinzen Chachoengsao, Chonburi und Rayong. Durch die Bedienung neuer Schlüsselstrecken, wie der neuen Fährverbindung zwischen Chonburi und Songkhla, soll die logistische Anbindung an die Zielmärkte optimiert und eine Auslastungsmaximierung erzielt werden.



Die Route wird mit einer 136,6 Meter langen japanischen RoPax-Fähre bedient, die über leicht und schnell zu be- und entladende Decks für PKWs, LKWs, Busse und rollbares Ladegut verfügt. „RoPax“ steht als Kurzform für „Roll On/Roll Off“ von Frachtgut sowie „Pax“ für Passagiere. Das Schiff bietet Platz für 586 Passagiere, 80 Lastwagen und 20 Autos. Es verfügt über eine Lobby, ein Restaurant und einen Erholungsbereich sowie über hotelzimmerähnliche Kabinen mit Bett, TV, Toilette und Dusche für zwei bis vier Personen in verschiedenen Kategorien. Am meisten Komfort bietet nach Aussage des Betreibers die exklusive „Premier“-Kabine, die sogar über einen Jacuzzi verfügt. Hingegen aufs mindeste reduziert sind die „capsule“ genannten Schlaf-Pods, die groß genug sind für ein ungestörtes Nickerchen. Neben Kabinen und Schlaf-Pods können die Passagiere natürlich auch einfach nur einen normalen Sitzplatz oder einen VIP-Sitzplatz in Form eines Liegesessels buchen.



Die 17 Knoten schnelle Fähre benötigt für die auf dem Seeweg 600 Kilometer lange Strecke (Landweg: 1.000 Kilometer) 20 Stunden. Sie startet um 14.00 Uhr im von der Marine betriebenen Hafen Chuk Samet in Sattahip und erreicht den von Songkhla Southern Logistic 2009 betriebenen Southern Songkhla Port um 10.00 Uhr des Folgetages. Die Rückfahrt ab Songkhla findet ebenfalls um 14.00 Uhr statt, in Sattahip trifft die Fähre am nächsten Tag um 10.00 Uhr ein. Der Testbetrieb soll noch im April aufgenommen werden.



Weitere Informationen und Buchung unter Seahorses-Ferries.com. www.seahorse-ferries.com.