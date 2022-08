Von: Björn Jahner | 28.08.22

BANGKOK: Agoda hat seine „Customer Review Awards 2022“ an mehr als 36.000 Hotels in über 150 Märkten verliehen, die sich in einem Jahr, in dem die Welt weiterhin mit Reisebeschränkungen und internationalen Sperrungen konfrontiert war, um eine hohe Kundenbewertung (Rang 8 oder höher) bemüht haben. US-Häuser führen die Liste an, während thailändische Anbieter von Unterkünften den ersten Platz in Asien einnehmen und Bangkok die Liste der besten Reiseziele anführt.

Die Agoda Customer Review Awards werden an Hotel- und Unterkunftspartner verliehen, die ihren Kunden einen außergewöhnlichen Service, einschließlich guter Preise und Verfügbarkeit, bieten. Die Häuser müssen außerdem das „Yield Control System“ (YCS) von Agoda nutzen. In diesem Jahr steht Asien mit 18.670 vertretenen Hotels an der Spitze der Rangliste, gefolgt von Europa und Nordamerika auf den Plätzen zwei und drei.

Thailand auf Platz zwei hinter USA

Die USA sind der diesjährige Marktführer mit 7.015 vertretenen Unterkünften, gefolgt von Thailand (4.343), Indonesien (2.590), Japan (2.053) und Indien (1.948).

Bangkok führt die Liste der ausgezeichneten Reiseziele mit 681 Unterkünften an, während Bali (579) an zweiter, Paris (498) an dritter, Chiang Mai (479) an vierter und Phuket (451) an fünfter Stelle stehen.

Besonders das hohe Servicebewusstsein des Personals wird von vielen Reisenden sehr geschätzt. Foto: epa/Diego Azubel

„Kundenrezensionen helfen Reisenden schnell bei der Entscheidung, wo sie übernachten möchten. Sie sind eine vertrauenswürdige Quelle, die es den Reisenden ermöglicht, Orte zu identifizieren, die ihren eigenen Reiseanforderungen entsprechen, wie z.B. Reisen mit Kindern, die Lage in Bezug auf andere Attraktionen oder die Freundlichkeit des Personals“, erklärte Liyana Jamil, Vice President of Partner Services, Agoda.

Awards so begehrt wie nie zuvor

„Angesichts der Herausforderungen, mit denen die Reisebranche in den letzten Jahren konfrontiert war, spricht der Gewinn dieser Auszeichnung nicht nur für den außergewöhnlichen Service unserer Partner, sondern ist auch ein Beweis für ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihre Leidenschaft, unseren Gästen ein Erlebnis zu bieten, das sie wirklich schätzen“, so Liyana Jamil.

Mit mehr als 35 Millionen Gästebewertungen auf der Buchungsplattform weiß Agoda, wie wichtig Kundenbewertungen sind. Die Daten der „Agoda Usage & Attitude Study“ zeigen, dass 84 Prozent der Reisenden weltweit Online-Bewertungen lesen, bevor sie sich für eine Unterkunft entscheiden, wenn sie verreisen.

Bewertungen wertvoll für beide Seiten

Für Hoteliers und Unterkunftspartner sind diese Bewertungen ein wichtiges Feedback für die Beurteilung und Verbesserung ihres Service.

Thailands Hotels belegten bei den „Agoda Customer Review Award 2022“ Top-Positionen, trotz Pandemie. Foto: epa/Barbara Walton

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine eigene Landing Page (www.agoda.com/customerreviewaward), auf der alle Gewinner des „Customer Review Award“ vorgestellt und gebucht werden können.

Diese Landing Page soll Agoda-Kunden die Suche nach großartigen Service- und Übernachtungsangeboten erleichtern. Die Kunden können ihre Bewertungen auf verschiedene Weise filtern, z. B. nach Punktzahl, Zeitpunkt, demografischen Merkmalen des Bewerters und Sprache, um die besten Angebote für ihre Bedürfnisse zu finden.

Der „Agoda Customer Review Award“ wird anhand echter Kundenrezensionen auf der Grundlage von Schlüsselkriterien vergeben, darunter Sauberkeit, Ausstattung, Lage, Zimmerkomfort, Qualität, Service und Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Siegerehrung fand am 26. Juli 2022 statt.