Thailands Hotelbranche fordert die Abschaffung der Testpflicht

BANGKOK: Hoteliers fordern die Regierung zur Abschaffung der RT-PCR-Testpflicht und des „Thailand Pass“-Systems auf, nachdem der Krieg in der Ukraine die Aussichten für das Tourismusgeschäft so sehr verdunkelt hat, dass die Branche nur noch mit 10 Prozent der Touristenzahlen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten rechnet.

William Heinecke, Gründer und Vorsitzender von Minor International (MINT), sagte gegenüber der Presse, dass sich Thailand nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder erholt, allerdings nur langsam. Doch wenn das Land wirklich wieder vorankommen will, muss die Regierung die Beschränkungen sofort aufheben, erklärte Heinecke.

Er führte fort, dass der thailändische Tourismus im zweiten Quartal einen ordentlichen Schub erfahren könnte und verweist auf das neue Zeitalter des sogenannten „Revenge Travel“ (Rachereisen): Waren viele Menschen lange Zeit eingesperrt oder durften nicht reisen, tun sie das, sobald es wieder möglich ist, dafür umso mehr, länger, intensiver, so Heinecke.

Er forderte, die Regierung sollte anerkennen, dass die vollständige Öffnung der Grenzen der einzige Weg ist, der Hoteliers und der gesamten Reisebranche helfen kann, damit Thailand nicht hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt, obwohl es das erste Land in der Region war, das seine Grenzen wieder schrittweise geöffnet hat.

Ohne diese Bemühungen wird die thailändische Tourismusbranche mit mehr Arbeitslosigkeit konfrontiert werden, da Hoteliers, die Mitarbeiter wieder eingestellt haben, letztendlich zu weiteren Entlassungen gezwungen sein werden.

Er führte fort, dass Thailand dem Beispiel anderer Länder wie den USA, dem Vereinigten Königreich, einem Großteil Europas, den Philippinen, dem Nahen Osten und sogar Kambodscha folgen sollte, die für Touristen völlig offen seien. „Thailand kämpft mit seinen eigenen Regeln, nicht mit anderen Ländern, da die Regierung es so schwierig macht“, sagte er.

In seiner Rede auf dem Thailand Tourism Forum am Dienstag mahnte Heinecke, dass die Regierung in diesem Jahr mindestens 10 Millionen Touristen zurückholen will, aber nur 10 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht werden könnten, d. h. etwa 4 Millionen Touristen, wenn die derzeitigen Regeln beibehalten werden. Darüber hinaus müsste die Regierung dazu beitragen, den internationalen Flugverkehr zu fördern, insbesondere indische Billig-Airlines, so Heinecke. So gibt es trotz des Reiseblase-Abkommens immer noch keine Flüge von Indien nach Phuket oder Thailand.

Heinecke gab darüber hinaus zu bedenken, dass der eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu Stornierungen aus der ganzen Welt geführt hat. So verzeichnet Thailand derzeit mehr Stornierungen vom russischen als vom europäischen Markt, was das Erreichen des Ziels von 10 Millionen Ankünften noch schwieriger macht.

Stephan Vanden Auweele, Chief Hospitality Group Officer bei Asset World Corporation, fügte hinzu, dass der eingeschränkte Luftraum aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine viele potenzielle Touristen abschreckt, da die Umleitung die Flugzeit nach Thailand um ein bis zwei Stunden zusätzlich erhöht.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin des thailändischen Hotelverbands, betonte, dass die Zahl der Covid-19-Infektionen bei Touristen im Vergleich zu den lokalen Fallzahlen im Land gering sei. Darüber hinaus habe die Regierung die lokalen Gemeinschaften ermutigt, mit dem Virus zu leben, sagte sie. Wenn die Regierung Covid-19 als endemisch erklärt und die „Test & Go“-Regelung abschafft, könnten Touristen problemlos reisen, indem sie lediglich ein Impfzertifikat und ein negatives RT-PCR-Testergebnis vor der Abreise vorlegen, erklärte Khun Marisa.