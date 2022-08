Von: Björn Jahner | 29.08.22

BANGKOK: Die Polizeikommission ernannte am Montag Polizeigeneral Damrongsak Kittiprapas, der auch die Police Cyber Taskforce (PCT) leitet, zum neuen nationalen Polizeichef Thailands.

Polizeigeneral Damrongsak wurde während einer Kommissionssitzung unter dem Vorsitz des amtierenden Premierministers General Prawit Wongsuwan im Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei in Bangkok einstimmig ernannt. Er wird Polizeigeneral Suwat Jangyodsuk ablösen, der Ende nächsten Monats in den Ruhestand geht.

Polizeigeneral Damrongsak, der den Spitznamen „Big Den“ trägt, wird ein Jahr lang im Amt bleiben, bevor er im September 2023 das vorgeschriebene Rentenalter von 60 Jahren erreicht.

„Big Den“ wurde am 3. September 1963 geboren und besuchte die Bodindecha (Sing Singhaseni) School, bevor er die Klasse 38 der Royal Police Cadet School und die Klasse 22 der Armed Forces Academies Preparatory School besuchte.

Er erwarb einen Master-Abschluss in öffentlicher Verwaltung an der City University in den Vereinigten Staaten und absolvierte anschließend eine Ausbildung beim US Federal Bureau of Investigation (FBI). Außerdem absolvierte er einen Kurs zur Kontrolle von Menschenmengen bei der Polizei von Tacoma im Bundesstaat Washington.

Als ehemaliger Kommandant der Verkehrspolizeiabteilung spielte Polizeigeneral Damrongsak eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Online-Datenbank für Strafzettel, mit der sichergestellt wird, dass Autofahrer ihre Bußgelder begleichen. Er setzte sich darüber hinaus für härtere Strafen gegen Wiederholungstäter, einschließlich betrunkener Fahrer, ein.

Als Leiter der PCT überwachte er die Entwicklung von Thaipoliceonline.com, wo die Öffentlichkeit Beschwerden über Internetkriminalität einreichen kann.