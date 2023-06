Thailands Halal-Exporte steigen stark an

Von: Björn Jahner | 03.06.23

BANGKOK: Thailand hat eine hohe Anerkennung als Produzent und Exporteur von Halal-Lebensmitteln erlangt, was zu einem starken Anstieg der Halal-Exporte des Landes führt. Etwa 20 Prozent der thailändischen Lebensmittelexporte weltweit sind Halal-Produkte, wobei der Großteil (60 Prozent) nach Indonesien, Malaysia und Brunei Darussalam exportiert wird. Im Jahr 2021/2022 wird der Wert dieser Halal-Exporte voraussichtlich fast 6 Milliarden US-Dollar betragen, und die thailändische Regierung erwartet einen weiteren Anstieg um 3 Prozent bis 2023.

Die Halal-Industrie in Thailand beschränkt sich nicht nur auf Lebensmittel, sondern umfasst auch Produkte und Dienstleistungen in anderen Bereichen wie Kosmetik, Mode, medizinische Versorgung und Tourismus. Dieser umfassende Ansatz hat dazu beigetragen, Thailands Position als wichtiger Akteur in der Halal-Branche zu stärken und die Exportmöglichkeiten für verschiedene Wirtschaftszweige zu erweitern.

Im Tourismussektor ist Thailand auch bei muslimischen Reisenden sehr beliebt. Laut dem Global Muslim Travel Index 2022 belegt Thailand den vierten Platz unter den nicht-muslimischen Ländern, die von muslimischen Touristen besucht werden. Es steht damit hinter Malaysia, Singapur und dem Vereinigten Königreich. Diese Beliebtheit als Reiseziel für muslimische Reisende trägt weiterhin zur Nachfrage nach Halal-Produkten und -Dienstleistungen in Thailand bei.

Thailand hat sich erfolgreich als Anbieter hochwertiger Halal-Produkte und als Reiseziel für muslimische Touristen positioniert, was zu einer positiven Entwicklung der Halal-Exporte des Landes beigetragen hat. Mit dem wachsenden globalen Interesse an Halal-Produkten und dem steigenden muslimischen Tourismuspotenzial wird erwartet, dass Thailands Halal-Exporte weiterhin stark ansteigen werden.