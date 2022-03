Thailands grÃ¶ÃŸte BÃ¼chermesse ist zurÃ¼ck

Foto: The Nation

BANGKOK: Vom 23.

März bis zum 04. April 2022 wird im IMPACT Forum in Muang Thong Thani mit dem „Big Bad Wolf Book Sale Bangkok“ wieder die größte Büchermesse Thailands veranstaltet. Bücherwürmer und Leseratten dürfen sich auf mehr als eine Million Bücher aus den verschiedensten Genres freuen sowie auf Preisnachlässe von bis 95 Prozent!



Es wird erwartet, dass während des 12-tägigen Büchersonderverkaufs mehr als 100.000 Menschen die Veranstaltung besuchen werden.



Nach Aussage der Veranstalter werden dieses Jahr keine Plastiktüten mehr zur Verfügung gestellt, um der globalen Erderwärmung entgegenzuwirken. Die Besucher werden stattdessen aufgefordert, ihre eigenen, wiederverwendbaren Taschen von zu Hause mitzubringen und den obligatorischen Mindestabstand zu anderen Besuchern einzuhalten, um die Covid-19-Infektionsgefahr zu senken.



Paul Kanjanapas, Geschäftsführer von Impact Exhibition Management Co. Ltd., sagte gegenüber der Presse:



„Der Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2022 kehrt endlich zurück, nachdem die Veranstaltung wegen der Pandemie pausieren musste. Impact wurde erneut als Veranstaltungsort ausgewählt, nachdem die Veranstaltung hier im Jahr 2016 zum ersten Mal stattfand.“



Die Organisatoren sind davon überzeugt, dass die Rückkehr der aus Malaysia stammenden Veranstaltung nach Thailand erneut ein großer Erfolg wird, da Impact Mueang Thong Thani ein führender Veranstaltungsort ist, der in der Lage ist, große internationale Veranstaltungen auszurichten, und bereits in früheren Jahren die Büchermesse beherbergte.



Zum Verkauf angeboten werden hochwertige Bücher von Verlagen aus Europa, Amerika und Australien, die alle Kategorien und Genres für alle Altersgruppen abdecken, von Kinderbüchern über Geschichte und Biografien bis hin zu Unterhaltung, Sport, Reisen, Literatur, Heimdekoration, Architektur, Hobbys uvm.



Etwa 90 Prozent der Bücher sind in englischer Sprache, angeboten werden aber auch thailändische Bücher von bekannten Verlagen aus dem Königreich.



Jacqueline Ng, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Big Bad Wolf Books, fügte hinzu:



„Unsere Hauptaufgabe ist es, Lesegewohnheiten zu kultivieren, die Englischkenntnisse weltweit zu verbessern und eine neue Generation von Lesern heranzuziehen, indem wir Bücher erschwinglicher und für jeden zugänglich machen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie musste der Big Bad Wolf Book Sale online gehen, um den Lesern eine Alternative zum Stöbern und Kaufen von Büchern zu bieten. Jetzt, wo sich die Situation verbessert hat, haben wir beschlossen, die Veranstaltung wie gewohnt im Impact Muang Thong Thani abzuhalten, da wir von dessen Standard und Sicherheit überzeugt sind und die Besucher mit dem Veranstaltungsort vertraut sind.“



Der Einlass setzt entweder vollständigen Covid-19-Impfschutz voraus (Impfzertifikat nicht vergessen!) oder ein negatives Antigentestergebnis. Es gilt auf der gesamten Veranstaltung die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht und die Befolgung der Regeln zur sozialen Distanz etc.



Die Besucher können darüber hinaus Bücher an die Mirror Foundation spenden. Ziel ist es, 1.000 Bücher an die Stiftung zu spenden, um Menschen aller Altersgruppen zum Lesen zu ermutigen, die Freude am Lesen zu entdecken und sie zu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen. Weitere Informationen finden auf Facebook.