Von: Björn Jahner | 29.10.21

PATTAYA: Am Montag, 1. November 2021 eröffnet in Jomtien der erste Fischimbiss Thailands – Nordzee Jomtien. Das Geschäft befindet sich in der Jomtien Beach Road Soi 8.

Das Angebot beinhaltet Matjes-Brötchen, Räucherfisch und viele andere Meeresspezialitäten. Öffnungszeiten: Täglich von 11.00 bis 21.00 Uhr. Mehr auf Facebook.