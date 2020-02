Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.20

BANGKOK: Die 73-jährige Jaimuay Sae-ing, Thailands erste Patientin mit dem Coronavirus, hat sich von der Lungenkrankheit erholt und lobt die Ärzte.

Auf der Facebook-Seite der Regierungspartei Palang Pracharat sagte sie in einem Interview: „Macht euch keine Sorgen wegen des Coronavirus.“ „Sanook“ berichtet, die Frau habe sich nach neun Tagen in der Obhut eines Teams von speziell ausgewählten Ärzten und Krankenschwestern im Krankenhaus Nakhon Pathom vollständig erholt.

Jaimuay hatte sich im Dezember mit jüngeren Verwandten in der chinesischen Stadt Wuhan aufgehalten, dem Epizentrum des Virusausbruchs. Sie kehrte am 3. Januar aus China zurück. Bald fühlte sie sich schwach und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Tests bestätigten, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

In Anbetracht der Tatsache, dass ein neues Virus die Krankheit ausgelöst hatte, wurde ein Team von Fachärzten und Krankenschwestern zusammengestellt. Dazu gehörte ein Psychologe, der sich mit der psychischen Gesundheit der Patientin befasste und die Ängste der Angehörigen zerstreute. Die 73-Jährige stand unter Quarantäne und konnte sich nur über eine Gegensprechanlage und Videoverbindung mit ihnen unterhalten.