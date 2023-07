Thailands Bahn setzt auf elektrische Züge

Von: Björn Jahner | 01.07.23

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat ihren Beschaffungsplan geändert und will nun elektrische Züge anstatt Diesellokomotiven anschaffen.

Mit der dieser Maßnahme soll die SRT moderner und effizienter gestaltet werden, erklärte SRT-Chef Nirut Maneephan und fügte hinzu, dass der Nationale Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) bereits grünes Licht für den neuen Plan gegeben habe. Der SRT-Modernisierungsplan, der weiterhin eine Mittelzuweisung von 1,5 Mrd. Baht umfasst, soll nun der neuen Regierung vorgelegt werden.

Neben der Entscheidung für elektrische Züge plant die SRT auch die Erweiterung ihrer Flotte um 182 neue Waggons. Dabei ist eine interessante Veränderung in der Beschaffungsmethode der SRT zu beobachten, da sie nun Verfahren wie Finanzierungs- oder Operating-Leasing in Betracht zieht. Diese Praxis ist in der Luftfahrtbranche gängig, aber für die SRT eine neue Herangehensweise, die noch umgesetzt werden muss.

SRT-Chef Nirut erklärte die Modernisierungsbemühungen der SRT wie folgt: „Die SRT hat sich mit dem Amt für öffentliches Schuldenmanagement des Finanzministeriums beraten, um neue Wagen ohne Kreditaufnahme durch Vorteilsausgleich zwischen Herstellern und Sponsoren zu erwerben. Wir müssen eine gründliche Studie erstellen, um unseren Vorschlag gegenüber den politischen Entscheidungsträgern zu rechtfertigen.“

Die Modernisierung der SRT beschränkt sich nicht nur auf den Personenverkehr, sondern beinhaltet auch den Ausbau der Güterverkehrssparte. SRT-Chef Nirut kündigte Pläne zum Kauf von 946 Containerwaggons an, für die ein Budget von 2,4 Mrd. Baht vorgesehen ist. Nach sorgfältiger Abwägung der verschiedenen Optionen wurde festgestellt, dass der direkte Kauf der Waggons rentabler wäre als ein Operating-Leasing.

Zusätzlich zu diesen Enthüllungen berichtet die „Bangkok Post“, dass der Kauf der 946 Waggons Teil einer größeren Strategie ist, insgesamt 2.700 Waggons zu besitzen. Diese Maßnahme soll der steigenden Nachfrage nach Gütertransporten gerecht werden und unterstreicht die Modernisierungsbestrebungen der SRT.