Nachtlokal in Bangkoks Khao San Road am 1. Juni 2022. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Thailands Regierung wird wahrscheinlich die Maskenpflicht auf bestimmten öffentlichen Plätzen aufheben und nächtlichen Vergnügungsstätten erlauben, bald bis 02.00 Uhr morgens zu öffnen. Eine Entscheidung wird jedoch erst nach einer sorgfältigen Prüfung der Covid-19-Situation im Land getroffen, teilte die Einsatzzentrale des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Montag der Presse mit.

Der Leiter der CCSA-Einsatzzentrale Supoj Malaniyom sagte, dass eine Verlängerung der Betriebszeiten der Nachtlokale von der Auswertung der Infektionszahlen abhängen wird, nachdem die Regeln letzte Woche gelockert wurden. Er fügte hinzu, dass weiterhin alle 10 Tage eine Neubeurteilung der Virussituation im Land stattfinden wird.

Da die Vorschriften bereits am 1. Juni 2022 gelockert wurden, werden weitere Änderungen erst nach einem Treffen der Behörden am Freitag erfolgen, um die Verlängerungen der Betriebszeiten von Nachtlokalen zu besprechen, informierte Gen Supoj.

Die Einhaltung der verbleibenden Covid-19-Beschränkungen durch die Öffentlichkeit und die Zahl der in einem Gebiet gemeldeten Neuinfektionen werden dabei berücksichtigt, sagte er.

„In Anbetracht der aktuellen Covid-19-Situation und der guten öffentlichen Akzeptanz [Anm. d. Red.: der zuvor genehmigten Lockerung der Covid-19-Beschränkungen] besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass weitere Beschränkungen aufgehoben werden“, so General Supoj.

Bevor die Maskenpflicht in Bangkok aufgehoben werden kann, muss das Einsatzzentrum dem CCSA die Änderung der Durchführungsverordnung vorschlagen, die das Tragen von Gesichtsmasken vorschreibt, erklärte General Supoj. Als Reaktion auf die Aufforderung des Gouverneurs von Bangkok Chadchart Sittipunt an das CCSA betreffend die Aufhebung der Maskenpflicht in Bangkok, sagte Premierminister Prayut Chan-o-cha am Montag, dass das CCSA an der Lockerung weiterer Covid-19-Beschränkungen arbeite.

Auf einer Sitzung der leitenden Beamten der Metropoleverwaltung Bangkok am Montag warf Khun Chadchart die Frage auf, ob es an der Zeit sei, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen aufzuheben. Die Antwort erfolgte durch einen ungenannten Beamten der medizinischen Abteilung des BMA, der darauf hinwies, dass man warten müsse, bis in Bangkok weniger als 500 Covid-19-Neuinfektionen pro Tag auftreten.

Derzeit werden in der Stadt täglich zwischen 1.400 und 1.500 neue Covid-19-Fälle registriert, sagte der Beamte. Der ungenannte Beamte fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass das CCSA und das Gesundheitsministerium dem Antrag der BMA für die Aufhebung der Maskenpflicht erst dann zustimmen werden, wenn die Zahl der Fälle diesen Schwellenwert erreicht.