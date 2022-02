Thailand zieht keinen neuen Lockdown in Betracht

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Das Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) betonte am Dienstag, dass es keinen Lockdown zur Eindämmung der neuen Covid-19-Infektionswelle in Erwägung zieht, nachdem das Gesundheitsministerium die nationale Covid-19-Warnstufe auf Stufe 4 erhöht hatte.

Laut einem Facebook-Post des Sprechers des Gesundheitsministeriums Rungrueng Kijphati wurde auf einer Sitzung des Emergency Operation Center (EOC) des Ministeriums entschieden, dass die Covid-19-Warnstufe landesweit erhöht sowie die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung in Hochrisikogebieten erhöht werden. Die Entscheidung wurde mit der stark gestiegenen Zahl der täglichen Neuinfektionen mit der Omikron-Variante, der Zunahme schwerer Fälle und der gestiegenen Todesfälle begründet.



Die Behörden haben auch ein steigendes Infektionsrisiko bei Freunden und unter Familienmitgliedern festgestellt, die an Gruppenaktivitäten wie Restaurantbesuchen und Hochzeiten teilnehmen.



Die Öffentlichkeit wird dringend aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten sowie auf den Besuch von Massenveranstaltungen und auf nicht unbedingt notwendige Reisen zwischen den Provinzen zu verzichten, ebenfalls auf Auslandsreisen.