Von: Björn Jahner | 14.11.23

BANGKOK: Thailands Platzierung im Global Talent Attraction Index hat sich verschlechtert, und das Land ist vom 75. Rang des Vorjahres auf den 79. Platz zurückgefallen. Dies geht aus dem Global Talent Competitiveness Index 2023 hervor, der von INSEAD in Zusammenarbeit mit dem Portulans Institute und Accenture veröffentlicht wurde.

Die Studie prognostiziert eine Verschärfung des globalen Wettbewerbs um Talente in den kommenden Jahren aufgrund von Unsicherheiten und Spannungen in den Bereichen Handel, Investitionen und Geopolitik.

Lebensqualität und Nachhaltigkeit werden laut dem Index zu entscheidenden Faktoren für Länder, die sich als Anziehungspunkt für qualifizierte Arbeitskräfte etablieren wollen. Die Einführung von Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Sektoren könnte den Druck auf Arbeitskräfte erhöhen und zu einem verschärften Wettbewerb führen. Besonders geringqualifizierte oder weniger gut ausgebildete Arbeitskräfte könnten verstärktem Druck ausgesetzt sein.

In diesem Szenario werden hochqualifizierte und spezialisierte Talente zu einer unverzichtbaren Ressource. Länder, die über solche Arbeitskräfte verfügen, sind attraktiver für die Anwerbung von Talenten aus aller Welt, um ihre Belegschaft zu stärken.

Der Global Talent Competitiveness Index berücksichtigt verschiedene Indikatoren wie die Offenheit für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, ein günstiges Umfeld für einheimische Arbeitskräfte, Bildung und Zugang zu Möglichkeiten sowie die Verbindung von Qualifikationsförderung mit einem unterstützenden Arbeitsmarkt.

Die Schweiz führt laut dem Index seit zehn aufeinander folgenden Jahren die Liste der wettbewerbsfähigsten Länder an. Europäische Länder dominieren insgesamt, aufgrund von Sozialschutz und hoher Qualität des Lebensumfelds. Singapur belegt den zweiten Platz, gefolgt von den Vereinigten Staaten auf dem dritten Rang.

Der Bericht, der die Talente von 134 Ländern bewertet, zeigt eine konstante Korrelation zwischen dem Wohlstand eines Landes und seiner Wettbewerbsfähigkeit in den letzten zehn Jahren. Wohlhabendere Länder übertreffen weiterhin wirtschaftlich benachteiligte Länder. China ist von Platz 47 auf Platz 40 aufgerückt, während Indien trotz seiner Prognosen zur drittgrößten Volkswirtschaft bis 2030 derzeit auf Platz 103 liegt.

Thailand befindet sich auf Platz 125 in Bezug auf die Anwerbung von Talenten, was auf eine geringe Toleranz hindeutet, möglicherweise bedingt durch Menschenrechtsprobleme in unteren Belegschaftsebenen. Zudem fehlt es dem Land an einem auf lebenslanges Lernen ausgerichteten Bildungssystem, was das Wachstum hemmt, und es mangelt an beruflichen und technischen Qualifikationen.