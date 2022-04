Thailand zieht Abschaffung der Testpflicht in Betracht

BANGKOK: Die Regierung wird am heutigen Freitag (8. April 2022) über die Abschaffung des obligatorischen RT-PCR-Tests für ausländische Touristen bei der Einreise nach Thailand entscheiden, da sie die Einreisebestimmungen weiter lockert. Mit der Maßnahme soll – wenn sie tatsächlich in Kraft tritt – der Tourismus angekurbelt werden.

Anutin Charnvirakul, stellvertretender Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit, teilte am Donnerstag der Presse mit, dass das Department of Disease Control (DDC) einen Vorschlag zur Abschaffung des bisher für die Einreise nach Thailand vorgeschriebenen RT-PCR-Tests auf der großen Sitzung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) zur Neubeurteilung der Covid-19-Situation im Land vorlegen wird.

„Wenn dies [vom CCSA] genehmigt wird, müssten ausländische Reisende nur noch bei ihrer Ankunft einen Antigentest machen“, erklärte Khun Anutin.

DDC-Generaldirektor Opas Karnkawinpong sagte, dass die neue Regelung nach den Songkran-Feiertagen, die am kommenden Mittwoch beginnen, in Kraft treten könnte, wenn das CCSA grünes Licht gibt.

Eine Quelle beim CCSA sagte jedoch, dass die Umstellung auf Antigentests erst im nächsten Monat in Kraft treten könnte.

Die Sitzung am Freitag wird sich auch auf Maßnahmen zur Covid-19-Eindämmung während der Neujahrsfeiertage und auf eine Impfkampagne für Senioren konzentrieren, fügte die Quelle hinzu.

Es wird erwartet, dass die derzeitige Methode zur Bewertung der Covid-19-Situation im Land in verschiedene Zonen, die auf einem farbcodierten System basieren, unverändert bleibt, so die Quelle.

Am 1. April dieses Jahres endete bereits die Verpflichtung zu RT-PCR-Tests vor der Ankunft für Besucher, die im Rahmen der Programme „Test & Go“, „Sandbox“ und „Happy Quarantine“ nach Thailand einreisen.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana sagte, dass erwartet wird, dass dieses Jahr eine große Anzahl von Menschen an Songkran in ihre Heimatprovinzen reisen wird.

„Es werden Vorkehrungen getroffen, um sich auf Reisen und Aktivitäten zwischen den Provinzen während des Festes vorzubereiten“, kündigte Khun Thanakorn an.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat nach Aussage des Sprechers betont, dass die Menschen ihren Gesundheitszustand im Voraus überwachen und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen.

Er führte fort, dass die Bevölkerung zur selbstständigen Durchführung von Antigentests aufgefordert wird. Mit der Maßnahne soll sichergestellt werden, dass die aus den Städten in die Provinzen des Landes reisenden Menschen das Virus nicht auf ihre Familienmitglieder – insbesondere ältere Menschen – übertragen.

Zwischenzeitlich warnte der Direktor der Epidemiologieabteilung des DDC Dr. Jakkarat Pittayawong-anont, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen am 19. April 2022 – vier Tage nach Songkran – 50.000 erreichen könnte, wenn keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Am 5. und 6. Mai 2022 könnte die tägliche Patientenzahl, die an einer Lungenentzündung leidet, 3.000 erreichen, wobei etwa 900 von ihnen an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden müssten, sagte er.

In einem weniger optimistischen Szenario – bzw. bei laschen Vorsichtsmaßnahmen – könnte die Zahl der Patienten mit einer Lungenentzündung am 5. und 6. Mai 2022 auf 6.000 steigen, wobei etwa 1.700 Patienten auf Beatmungsgeräte angewiesen wären und die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 auf 250 pro Tag steigen könnte, so Dr. Jakkarat.

„Die Situation nach Songkran könnte sich aufgrund von gesellschaftlichen Zusammenkünften, Reisen zwischen den Provinzen und der Anfälligkeit ungeimpfter, älterer Menschen, die während des Festes Infektionen ausgesetzt sind, verschlimmern“, betonte Dr. Jakkarat.

Deshalb ist es nach Aussage von Dr. Jakkarat wichtig, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. der Verzicht auf Gruppenaktivitäten, die Aufrechterhaltung einer hohen Impfrate bei Risikogruppen und universelle Maßnahmen zur Infektionsprävention.

Somsak Akksilp, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Dienste, teilte der Presse mit, das Gesundheitsministerium werde mit der Metropolverwaltung Bangkok (BMA), der Wirtschaft und den medizinischen Fakultäten zusammenarbeiten, um die Zahl der Krankenhausbetten zu erhöhen, falls die Bettenbelegung nach Songkran bis zu 80 Prozent erreichen sollte.

Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, wurden in Thailand von Mittwoch auf Donnerstag 26.081 neue Covid-19-Fälle und 91 neue Todesfälle registriert. Es gab 26.000 inländische Fälle und 81, die bei Einreisenden aus anderen Ländern festgestellt wurden. In Bangkok gab es 2.926 neue Fälle, gefolgt von 1.542 in Chonburi, 1.059 in Nakhon Si Thammarat, 936 in Khon Kaen und 879 in Samut Prakan. Am Mittwoch wurden 26.011 Patienten nach ihrer Genesung aus dem Krankenhaus entlassen, während 248.057 Menschen in Krankenhäusern behandelt wurden, darunter 1.846 Schwerkranke und 774 Patienten, die auf ein Beatmungsgerät angewiesen sind.