Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.20

BANGKOK: Das Finanzministerium will auf Walt Disney Co. zugehen in der Hoffnung, dass der amerikanische Konzern im Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) einen Themenpark errichtet.

Der stellvertretender Ministerpräsident Somkid Jatusripitak denkt an einen Vergnügungspark wie in Hongkong, Shanghai und Japan. Das Finanzministerium kann an der Ostküste reichlich Gelände zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen: 4.000 Rai in der Provinz Chachoengsao und jeweils 700 Rai in Rayong und Chonburi. Ein Themenpark, so heißt es, würde weitere Touristen anziehen. Und nach dem Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Bangkok zum Flughafen U-Tapao in Rayong könnten Hauptstädter in eineinhalb Stunden den Disney-Park erreichen.