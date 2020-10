Thailand wird Produktionsbasis für Covid-19-Impfstoff

BANGKOK: Die Universität Oxford hat Thailand zum Produktionsstandort des Impfstoffs gegen Covid-19 bestimmt, um den ASEAN-Markt zu beliefern.

Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Traisuree Taisaranakul hat die Regierung eine Kreditlinie für die öffentliche Gesundheit in Höhe von 1 Billion Baht bereitgestellt. Etwa 40 Milliarden Baht wurden im Finanzhaushalt 2021 für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie ausgewiesen, einschließlich der Beschaffung und Produktion von Impfstoffen.

Kürzlich unterzeichnete der stellvertretende Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit Anutin Charnvirakul mit der Universität Oxford eine Absichtserklärung über die Herstellung und Bereitstellung eines Forschungsimpfstoffs gegen Covid-19. Die Universität wird für ihren entwickelten Impfstoff Thailand als Produktionsstandort für die ASEAN-Region nutzen.

Die Impfstoffentwicklung der Universität Oxford habe große Fortschritte gemacht, es seien bereits Tests am Menschen durchgeführt wurden, berichtete Traisuree. Die thailändischen Gesundheitsbehörden und Oxford werden das Werk von Siam Bioscience Co. Ltd. für die Herstellung des Impfstoffs in Zusammenarbeit mit dem Konzernriesen SCG nutzen. Siam Bioscience und die Universität Oxford haben eine langjährige Partnerschaft in Forschung und Innovation.