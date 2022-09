Thailand wirbt um mehr US-Investitionen

BANGKOK: Thailand will mehr US-Investitionen in den Östlichen Wirtschaftskorridor (Eastern Economic Corridor, EEC) anziehen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, digitale Wirtschaft und intelligente Elektronik.

Thailands stellvertretender Premierminister und Außenminister Don Pramudwinai bekräftigte diese Absicht bei einem Empfang des U.S.-ASEAN Business Council und der U.S. Chamber of Commerce (USCC) zu Ehren der thailändischen Delegation während der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) in New York.

Außenminister Don fügte hinzu, dass Thailand als Gastgeber der APEC 2022 auch das Bio-Circular-Green (BCG) Wirtschaftsmodell vorantreibt, das auf ein nachhaltigeres, widerstandsfähigeres und ausgewogeneres Wirtschaftswachstum im Königreich und in allen Mitgliedsländern abzielt.

Für die Intensivierung der bilateralen Partnerschaft sollen die Anreize beschleunigt werden, mit denen das Wachstum des S-Kurven-Konzepts im EEC sowie der Industrien mit niedrigem Kohlenstoffausstoß, erneuerbaren Energien und intelligenter Elektronik gefördert werden.

Minister Donr nahm später an der Konferenz „Regional Pathways to the Global Goals: ASEAN's Approach to SDG Implementation and Sustainable Post-Covid-19 Recovery“ (ASEANs Ansatz zur Umsetzung der SDGs und zur nachhaltigen Erholung nach der Pandemie) teil. Auf der Veranstaltung wurden die Zusammenarbeit bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklungsagenda diskutiert, insbesondere im Kontext der Erholung nach der Pandemie.

Während des Treffens schlug Minister Don ein friedliches Umfeld vor, das der Stärkung der Zusammenarbeit, dem Aufbau von strategischem Vertrauen und der Sicherstellung des gegenseitigen Nutzens förderlich ist. Darüber hinaus betonte er die Notwendigkeit der Stärkung der Partnerschaften für die Agenda 2030 der Vereinten Nationen durch Synergieeffekte und das Engagement mehrerer Interessengruppen.