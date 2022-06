Thailand wirbt in China um Touristen

Von: Björn Jahner | 17.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) bemüht sich intensiv um chinesische Touristen, nachdem die Volksrepublik die Reisebeschränkungen für neun seiner südlichen Metropolen gelockert hat.

Chuwit Sirivejkul, TAT-Exekutivdirektor für Ostasien, sagte am Donnerstag gegenüber der Presse, dass seine Behörde Chinesen gezielt für einen Urlaub in Thailand umwerben wird, wenn die Volksrepublik wieder vollständig für den Reiseverkehr geöffnet ist.

Er ist davon überzeugt, dass Thailand Tourismusbranche von der Aufhebung der Reisebeschränkungen in neun südchinesischen Millionenmetropolen – Dalian, Beijing, Chengdu, Nanjing, Shanghai, Xiamen, Guangzhou, Shenzhen und Fuzhou – profitieren wird.

Viele chinesische Geschäftsleute und Studenten könnten nach Aussage von Khun Chuwit jetzt Visa für Reisen ins Ausland beantragen.

„Daher haben die TAT-Büros in China Gespräche mit der Wirtschaft, den Bildungseinrichtungen und der dortigen Handelskammer geführt, um chinesische Touristen nach Thailand zu locken“, erklärte er.

Da die Flugpreise von Thailand nach China aufgrund der chinesischen aufgrund der chinesischen Reisebeschränkungen von 2.000 Yuan (10.000 Baht) auf 40.000-60.000 Yuan gestiegen sind, würden chinesische Touristen sich jetzt für längere Aufenthalte in Thailand entscheiden, so Khun Chuwit.

Er empfiehlt ihnen, dass sie mit Cathay Pacific ab Hongkong nach Thailand fliegen können, da die Fluggesellschaft derzeit tägliche Direktflüge nach Thailand zu einem Preis von 2.000 Yuan anbietet.

Die Zahl der chinesischen Touristen in Thailand sei laut Khun Chuwit im Mai 2022 auf 20.000 gestiegen, vorher sollen es 300 pro Monat gewesen sein.

Er führte fort, dass 36.851 chinesische Touristen von Januar bis Mai 2022 nach Thailand reisten, wovon mehr als 70 Prozent Geschäftsleute waren, die das Land für etwa zwei Monate besuchten und pro Tag 6.118 Baht ausgaben.

„Wenn China die Reisebeschränkungen während des Nationalkongresses der Kommunistischen Partei im Oktober weiter lockert, werden in diesem Jahr mindestens 500.000 chinesische Touristen Thailand besuchen“, hofft Khun Chuwit. Er fügte hinzu, dass diese Zahl während des Chinesischen Neujahrsfestes steigen dürfte.

Khun Chuwit folgend wollen die TAT-Büros in China im nächsten Jahr 4 Millionen Touristen nach Thailand locken, was 40 Prozent der 11 Millionen im Jahr 2019 entspricht. Die China-Büros der TAT wollen auch mehr ältere Touristen anziehen, die 32 Prozent der chinesischen Besucher in Thailand ausmachen.