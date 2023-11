Von: Björn Jahner | 10.11.23

BANGKOK: Thailand hat große Pläne für die Entwicklung seiner maritimen Infrastruktur und geht auf internationale Investoren zu. Das Verkehrsministerium kündigte an, im nächsten Jahr eine Roadshow für sein ehrgeiziges 1-Billionen-Baht-Projekt der südlichen Landbrücke zu veranstalten, um ausländische Inves­toren anzulocken.

Die südliche Landbrücke ist ein ehrgeiziges Vorhaben, bei dem zwei Tiefseehäfen und eine Landverbindung bis zum Jahr 2030 fertiggestellt werden sollen. Die Regierung beabsichtigt, ausländische Investoren zu gewinnen, indem sie mehr als 50 Prozent der Anteile in einem Joint Venture anbietet, das den Betrieb über 50 Jahre hinweg verwalten wird.

Maritimer Logistikhub

Panya Chupanich, Direktor des Büros für Transport- und Verkehrspolitik und -planung (OTP), gab bekannt, dass das Kabinett dem Verkehrsminis­terium grünes Licht für das Vorhaben gegeben hat. Es sieht vor, Thailand mit diesem Projekt zu einem bedeutenden maritimen Logistikzentrum zu entwickeln. Um ausländische Investoren anzuziehen, wird das Verkehrsministerium im Jahr 2024 eine internationale Roadshow durchführen. Die Roadshow wird in Ländern wie Singapur, Hongkong, Taiwan, China, Frankreich und Deutschland stattfinden, um das Interesse potenzieller Investoren zu wecken.

Die Standorte für die beiden Tiefseehäfen wurden bereits festgelegt: Ao Ang Bay in Ranong an der Andamanensee-Küste und das Riew Cape in Chumphon am Golf von Thailand. Die geschätzten Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf etwa 1 Billion Baht. Es umfasst die Häfen selbst, den Bau einer Autobahn und einer zweigleisigen Eisenbahnverbindung zwischen den Häfen. Es ist zu beachten, dass die endgültigen Kosten noch nicht feststehen, da OTP-Beamte die ausgewählten Standorte noch untersuchen müssen, um angemessene Schätzungen für den Umweltauswirkungsbericht (EHIA) zu erstellen.

Projekt für Investoren attraktiv

Die Roadshow im Jahr 2024 wird entscheidend sein, um die Meinungen sowohl thailändischer als auch ausländischer Investoren zu erfassen. Die Ausschreibung für das Projekt wird voraussichtlich Anfang 2025 stattfinden, und der Vertragsabschluss ist für das dritte Quartal desselben Jahres geplant. Ein interessantes Merkmal des Projekts ist, dass die Ausschreibung in einem einzigen Vertrag für einen Betreiber beider Häfen, der Autobahn und der Eisenbahnverbindung erfolgt. Der Gewinner der Ausschreibung erhält eine Konzession für den Betrieb der Häfen für 50 Jahre, was das Projekt für ausländische Investoren äußerst attraktiv macht.

Die südliche Landbrücke soll bis 2030 in Betrieb genommen werden, und es wird erwartet, dass die beiden Häfen jährlich enorme Gütermengen bewegen. Der Hafen von Ranong wird voraussichtlich 19,4 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) abwickeln, während der Hafen von Chumphon 13,8 Millionen TEU bewältigen wird. Eine Quelle aus dem Verkehrsministerium gab bekannt, dass die Regierung den Gesetzesentwurf für den Südlichen Wirtschaftskorridor voraussichtlich im Dezember verabschieden wird. Dies ermöglicht dem Office of the Southern Economic Corridor (OSEC), die Leitung des Projekts zu übernehmen und im Zeitraum von April bis Juni 2025 die Ausschreibung durchzuführen. Die Bauarbeiten sollen anschließend innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen werden, und die Häfen sollen bis Oktober 2030 in Betrieb genommen werden. Es wird erwartet, dass das Kabinett den Auftragnehmer bis August 2025 genehmigen wird.