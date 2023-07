Thailand will Wissen über Elefanten teilen

Von: Björn Jahner | 08.07.23

Plai Sak Surin befindet sich nun in der Obhut des Thai Elephant Conservation Center in Lampang. Foto: The Nation

LAMPANG: Das Umweltministerium wird den Wissensaustausch zwischen thailändischen und sri-lankischen Behörden überwachen, um eine angemessene Behandlung der thailändischen „Botschafterelefanten“ in Sri Lanka zu gewährleisten, gab Umweltminister Varawut Silpa-archa am Freitag (7. Juli 2023) bekannt.

Minister Varawut kündigte diesen Schritt an, nachdem ein Elefant namens Plai Sak Surin, einer von drei thailändischen Jumbos, die Sri Lanka als „Botschafter des guten Willens“ geschenkt wurden, letzte Woche zur Behandlung schwerer Gesundheitsprobleme nach Thailand zurückgebracht werden musste.

Thailands Umweltminister Varawut Silpa-archa. Foto: The Nation

Der 29-jährige männliche Elefant befindet sich nun in der Obhut des Thai Elephant Conservation Center in Lampang im Norden Thailands, so Minister Varawut gegenüber Reportern von „The Nation“.

Die normale Lebenserwartung eines Elefanten beträgt 48 Jahre.

Er sagte, dass Plai Sak Surin lebenslang in Thailand behandelt werden muss, nachdem er mit einem verletzten linken Vorderbein, einem Hüftabszess, einem Katarakt im rechten Auge und beschädigten Nägeln und Füßen zurückgekehrt ist. Er wird nicht nach Sri Lanka zurückgeschickt werden.

Plai Sak Surin. Foto: The Nation

Auf die Fragen von Reportern bestätigte Minister Varawut, dass Thailand keine Elefanten mehr zu kommerziellen oder anderen Zwecken ins Ausland schickt.

Er informierte, dass die verbleibenden zwei Elefanten, die Thailand an Sri Lanka verschenkt hat, in gutem Zustand seien und in einer zufriedenstellenden Umgebung lebten, und verwies auf einen Erkundungsbesuch unter der Leitung seiner Schwester Kanchana Silpa-archa.

Die beiden Elefanten mit den Namen Plai Pratu Pha und Plai Si Narong werden in Sri Lanka bleiben, da sie zu alt sind, um nach Thailand zurückgebracht zu werden, fügte er hinzu.

Plai Pratu Pha. Foto: The Nation

Plai Pratu Pha ist 49 Jahre alt.

„Das Ministerium wird sich nicht in die Angelegenheiten von Elefanten einmischen, die in gutem Zustand sind und unter der Hoheit eines anderen Landes stehen“, betonte er.

Es sollen stattdessen Vereinbarungen zwischen thailändischen und sri-lankischen Tierschutzorganisationen unterzeichnet werden, um die Fähigkeit Sri Lankas zu stärken, sich um Elefanten zu kümmern.

„Die langfristige Lösung für dieses Problem ist der Austausch von Wissen zwischen thailändischen und sri-lankischen Behörden“, verdeutlichte er und fügte hinzu, dass dies auch anderen Elefanten in Sri Lanka zu einer besseren Lebensqualität verhelfen würde.

Das Ministerium mache sich keine Sorgen um das Wohlergehen von Elefanten, die an andere Länder wie Australien und Dänemark verschenkt werden, da diese über Erfahrung in der Pflege von Großtieren verfügten, sagte Minister Varawut.

Jeder, der Informationen über Elefanten in Schwierigkeiten hat, kann sich jedoch an das Umweltministerium wenden, fügte er hinzu.

Plai Pratu Pha war der erste Elefant, den Thailand 1980 als Geste des guten Willens an Sri Lanka verschenkte. Plai Si Narong und Plai Sak Surin folgten im Jahr 2001.

Die sri-lankische Regierung hält die Elefanten in Tempeln, wo sie bei religiösen Zeremonien als Träger von Buddha-Reliquien eingesetzt werden.