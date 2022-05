Thailand will Vorrat an Pockenimpfstoffen

Von: Björn Jahner | 27.05.22

BANGKOK: Thailands Regierung bemüht sich darum, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Vorrat an Pockenimpfstoff zu beziehen, um die Immunität der Bevölkerung im Falle eines Virusausbruchs zu stärken, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Donnerstag der Presse mit.

Obwohl in Thailand bisher noch kein Fall einer Affenpockeninfektion aufgetreten ist, wird die zunehmende Zahl ausländischer Besucher im Land das Risiko einer Ansteckung erhöhen, warnte er.

Gesundheitsminister Anutin äußerte diese Forderung am 5. Mai 2022 in einem Gespräch mit dem WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreysus am Rande der 75. Weltgesundheitsversammlung in Genf.

Unabhängig davon sagte Prof. Dr. Somsak Lolekha, Vorsitzender des Royal College of Paediatricians of Thailand und der Paediatric Society of Thailand, dass die Affenpocken im Königreich nicht zu einem größeren Gesundheitsrisiko werden, da ein großer Teil der Bevölkerung gegen Pocken geimpft sei.

Frühere Studien aus Afrika deuten darauf hin, dass der Pockenimpfstoff zu mindestens 85 Prozent gegen Affenpocken wirksam ist, so die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention.

„Die durch den Pockenimpfstoff hervorgerufene Immunität kann bis zu 80 Jahre nach der Impfung anhalten“, informierte Prof. Dr. Somsak.

Trotz dieser Vorteile hatte Thailand die massenhafte Verabreichung des Impfstoffs eingestellt, nachdem die WHO die Krankheit 1980 für ausgerottet erklärt hatte, da abgeschwächte Lebendimpfstoffe – wie die Pockenimpfung – schwerwiegende, manchmal tödliche Nebenwirkungen haben können, insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, erklärte er.

Daher bestehe nach Aussage von Prof. Dr. Somsak keine Notwendigkeit für das Land, einen Vorrat an Affenpockenimpfstoffen anzulegen. Diesbezüglich verwies er auf die Empfehlungen, die von fünf medizinischen Organisationen gemeinsam herausgegeben wurden.

Dr. Chakrarat Pittayawonganon, Direktor des Büros für Epidemiologie des Ministeriums für Seuchenkontrolle (DDC), wies darauf hin, dass in der thailändischen Affenpopulation keine Fälle von Affenpocken festgestellt worden seien.

Da wilde Primaten, Nagetiere und kleine Säugetiere, die in Afrika beheimatet sind, als Überträger des Affenpockenvirus bekannt sind, müssen alle importierten Tiere aus dieser Region überprüft und beim Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation registriert werden, so Dr. Chakrarat.

In der Zwischenzeit riet Dr. Taweesap Siraprapasiri, Spezialist des DDC, den Menschen zu besonderer Vorsicht, wenn sie sich an überfüllten öffentlichen Plätzen versammeln, um Infektionen zu vermeiden, und wies darauf hin, dass nach einem Pride-Festival in Spanien eine größere Häufung von Fällen festgestellt wurde.

Denjenigen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben, wird empfohlen, sich im Interesse der Seuchenbekämpfung auf Affenpocken testen zu lassen, riet Dr. Taweesap.