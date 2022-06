Thailand will Post-Pandemie-Ära einleiten

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium ist bereit, am Freitag die Post-Pandemie-Ära einzuläuten, sagte der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit Kiattiphum Wongrajit am Montag.

„Wir werden unseren Zeitplan einhalten und die Post-Pandemie-Ära am 1. Juli 2022 ankündigen. Wir erwarten nur kleine oder mittlere Cluster, die unserem öffentlichen Gesundheitsdienst keinen Schaden zufügen werden. Die Krankheit wird unter Kontrolle sein“, sagte Dr. Kiattiphum am Montag.

Er räumte ein, dass zwei neue Covid-19-Untervarianten, BA.4 und BA.5, bereits aufgetaucht seien, sagte aber, dass es keine signifikante Veränderung bei der Zahl der schweren Fälle, die in Krankenhäuser eingeliefert werden, gegeben habe.

Das Ministerium hat sich dafür entschieden, seine große Ankündigung auf eine optimistischere Prämisse zu stützen, aber erst, nachdem die Weltgesundheitsorganisation den Status von Covid-19 auf endemisch herabgestuft hat, sagte Dr. Kiattiphum.

Das Ministerium werde dann die Verantwortung des Staates für die Behandlung derjenigen, die sich weiterhin mit Covid-19 infizieren, überdenken, sagte Dr. Kiattiphum.

In der Zwischenzeit sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Traisaranakul am Montag, dass die International Air Transport Association (IATA) vorausgesagt hat, dass die Zahl der ausländischen Besucher in Thailand in diesem Jahr 10 Millionen übersteigen könnte, was im Einklang mit der steigenden Zahl von Reisenden in andere Länder steht, die ihre Einreisebeschränkungen gelockert haben.

Sie sagte weiter, dass die thailändische Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) alle Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber aufgefordert hat, die Zahl der Flüge und das Personal aufzustocken, um auf den erwarteten Anstieg der internationalen Ankünfte vorbereitet zu sein, da am Freitag (1. Juli 2022) auch die Registrierungspflicht für den „Thailand Pass“ endet.

Khun Traisulee rief auch zu einer gemeinsamen Anstrengung auf, um die Branche wieder auf die Beine zu bringen: „Die Regierung möchte die Betreiber von tourismusbezogenen Unternehmen auffordern, sich mit den staatlichen Behörden zusammenzutun, um den Tourismussektor durch Werbekampagnen zur Anziehung von Touristen wiederzubeleben.“

Sie fügte hinzu: „Die Lockerung der Beschränkungen und die Werbemaßnahmen werden eine große Wirkung entfalten und dazu beitragen, die Tourismusindustrie schneller wiederzubeleben.“

Zwischen dem 1. Januar und dem 26. Juni begrüßte Thailand 2,03 Millionen ausländische Touristen, da mehrere Einreisebeschränkungen gelockert wurden, informierte sie.

Die meisten kamen aus Indien (220.962), Malaysia (184.782), dem Vereinigten Königreich (121.328), Singapur (121.264) und den USA (102.964).