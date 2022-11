Thailand will mehr Malaysier und Inder anziehen

Von: Björn Jahner | 03.11.22

BANGKOK: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) wird ihren Schwerpunkt auf die Kurzstreckenmärkte verlagern. Mit der Neufokussierung soll das selbstauferlegte Ziel von 18 Millionen ausländischen Ankünften im nächsten Jahr erreicht werden.

Thanet Phetsuwan, stellvertretender Gouverneur der TAT für Marketing in Asien und im Südpazifik, sagte gegenüber der Presse, die TAT werde sich insbesondere auf die Tourismusmärkte in Malaysia und Indien sowie auf andere asiatische Märkte konzentrieren, nachdem sicher sei, dass China seine strengen Covid-19-Reisebeschränkungen beibehalten werde.

Nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping auf der Generalversammlung der Kommunistischen Partei Chinas Mitte Oktober die Null-Covid-Politik bekräftigt habe, müsse die TAT nach Aussage von Khun Thanet ihre Strategie anpassen und nicht weiter auf chinesische Touristen warten.

Er führte fort, dass die TAT in einem Basisszenario von 18 Millionen ausländischen Ankünften für das Jahr 2023 ausgeht, basierend auf der aktuellen Rate der chinesischen Ankünfte. Derzeit dürfen nur Studenten und Geschäftsleute aus China ausreisen.

Sollte China jedoch sein Land wieder vollständig öffnen, erwartet die TAT, dass die Zahl der ausländischen Ankünfte im nächsten Jahr auf 39 Millionen ansteigen wird, fügte Khun Thanet hinzu.

Die beiden Schlüsselfaktoren für die Erholung des thailändischen Tourismus im nächsten Jahr seien daher, ob China sein Land wieder öffnen werde und ob Europa die Ölpreiskrise überwinden werde, die Flugtickets für Langstreckenreisende verteuert habe, erklärte Khun Thanet.

Er erklärte, dass sich Thailand sehr um den chinesischen Tourismusmarkt kümmere, da chinesische Touristen im Jahr 2019 30 Prozent der ausländischen Ankünfte ausmachten, die größte Gruppe ausländischer Touristen in Thailand.

In diesem Jahr besuchten 11 Millionen chinesische Touristen das Königreich und sorgten für Einnahmen in Höhe von 500 bis 600 Milliarden Baht.

„Wenn die chinesische Regierung das Land noch vor dem chinesischen Neujahrsfest wieder öffnet, wird unsere Zukunft rosig sein“, so Khun Thanet.

Die TAT werde laut Khun Thanet jedoch nicht untätig bleiben und vergebens auf chinesische Touristen warten, da Thailand herzliche Freunde wie Malaysia und Indien habe.

Er stellte fest, dass malaysische Touristen mit 1,3 Millionen Ankünften in diesem Jahr die Liste der ausländischen Touristen in Thailand anführen. Die TAT geht davon aus, dass die Zahl der Touristen aus Malaysia in diesem Jahr 1,9 Millionen erreichen wird, während sie 2019 bei 4,4 Millionen lag.

Er betonte, dass Indien eine weitere Hoffnung für Thailand ist. In diesem Jahr sind rund 680.000 indische Touristen eingetroffen, und ihre Zahl soll bis zum Jahresende auf eine Million steigen.

Die TAT hofft für das nächste Jahr auch auf Touristen aus Laos, Kambodscha und Singapur, während sie auf chinesische Touristen wartet, fügte Khun Thanet hinzu.

In diesem Jahr besuchten 556.597 laotische Touristen, 385.144 kambodschanische Touristen und 374.997 Touristen aus Singapur Thailand, sagte Khun Thanet.

Er sagte, dass 18 TAT-Büros in den asiatisch-pazifischen Ländern damit beauftragt wurden, Touristen aus den Ländern, in denen sie ansässig sind, anzuziehen, um mindestens 13 Millionen oder 72 Prozent der angestrebten 18 Millionen ausländischen Ankünfte zu erreichen.

Khun Thanet fügte hinzu, dass die 18 TAT-Büros im asiatisch-pazifischen Raum beauftragt wurden, das Ziel von mindestens 597,72 Milliarden Baht zu erreichen, was 62 Prozent der Tourismuseinnahmen von 971,79 Milliarden Baht im nächsten Jahr entspricht.

In der Zwischenzeit sagte Chuwit Sirivejkul, Direktor der TAT-Region Ostasien, dass Reiseunternehmen in China jetzt Vorbereitungen treffen, um Pakete für Touristen nach Thailand zu schnüren, sobald China das Land wieder geöffnet hat.

Er wies darauf hin, dass Ctrip, der größte Online-Reiseveranstalter Chinas, am 1. Januar 2023 eine Vorverkaufskampagne startet und die gekauften Pakete innerhalb von zwei Jahren genutzt werden können. Am 11. Januar 2023 wird der CEO von Ctrip eine dreistündige Live-Sitzung auf TikTok und Weibo für den Verkauf von Thailandreisepaketen veranstalten, so Khun Chuwit.